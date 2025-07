Liga Narodów 2025. Kiedy mecz Polska - Chiny? [TRANSMISJA, STREAM, WYNIK]

Reprezentacja Polski bardzo dobrze prezentuje się w ostatnich latach w Lidze Narodów. Mimo to dwukrotnie miała powody do niedosytu. "Schemat był niemalże identyczny. Nasza kadra wygrywała swój ćwierćfinał (3:1 z Niemkami w 2023 i 3:2 z Turcją w 2024 roku), potem przegrywała 0:3 w półfinale (z Chinkami w 2023 i Włoszkami w 2024 roku), a na koniec zwyciężała rywalizację o brąz po tie-breaku. W walce o medal Polki pokonywały kolejno USA oraz Brazylię" - pisał Bartosz Królikowski ze Sport.pl. Tym razem mamy jednak znakomitą szansę, by powalczyć o wyczekiwany triumf.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak wygląda Tour de France od kuchni

Liga Narodów 2025. Kiedy mecz Polska - Chiny?

Stefano Lavarini ogłosił ostatnio 14-osobowy skład, który wystąpi w łódzkiej Atlas Arenie. Nie mogło zabraknąć naszej gwiazdy Magdaleny Stysiak czy będących w świetnej formie w ostatnich tygodniach Julity Piaseckiej oraz Weroniki Centki-Tietianiec. Ćwierćfinałowym rywalem będą Chinki, z którymi nasze zawodniczki nie dość, że wygrały w pierwszym etapie LN, to również odniosły zwycięstwo w sobotnim sparingu.

Reprezentacja Chin, podobnie jak nasza kadra, zanotowała dziewięć zwycięstw w fazie zasadniczej, natomiast mimo to zajęła piąte miejsce w tabeli. Siatkarki Lavariniego miały trzy punkty więcej, gdyż tylko raz wygrały mecz w tie-breaku. Nie ma co ukrywać, że Polki będą faworytkami i fani nie wyobrażają sobie innego scenariusza niż awans do półfinału. Sam szkoleniowiec jest przekonany, że długofalowy proces przyniósł zamierzone efekty.

- Kluczem był talent siatkarek, ich nastawienie, chęć rozwoju, osiągania nowych celów i dobrych wyników. Dzięki temu przeszliśmy fantastyczną drogę przez te trzy lata. Teraz znów jesteśmy w finale Ligi Narodów i zamierzamy stawić czoła najlepszym drużynom - wyjaśnił. Nasza liderka, czyli Stysiak deklaruje, że polska drużyna pragnie sięgnąć po medal.

- Turniej w Łodzi zaczynamy z takimi samym celem jak dwa poprzednie, czyli chęcią wygrywania i zajęcia jak najwyższego miejsca. (...) Fajnie byłoby to powtórzyć i znów być na podium. Znów zagramy przed własną publicznością, co dodaje dodatkowej energii. Liczymy na pełną halę i niech trybuny nas niosą. Łódź to dla nas trochę magiczne miejsce - podsumowała.

Liga Narodów 2025. Kiedy mecz Polska - Chiny? [TRANSMISJA, STREAM, WYNIK]

Ćwierćfinałowy mecz Polska - Chiny odbędzie się w środę 23 lipca. Początek o godz. 20. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna na antenie Polsatu oraz Polsatu Sport. Będzie można obejrzeć je również w internecie na platformie Polsat Box Go. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo z tego starcia na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE