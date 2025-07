Mamy to! Polscy siatkarze powalczą o złoto

Polscy siatkarze niedawno zakończyli zmagania Ligi Narodów w Gdańsku i zakwalifikowali się do Final Eight. W play-offach podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się z Japonią. Z młodszymi zawodnikami tej nacji Biało-Czerwoni zmierzyli się na Uniwersjadzie. Nasi rywale byli bezradni, a w ostatnim secie padł nawet wynik 25:13. To oznacza, że zagramy o złoto!