Lavarini odkrył karty. Oto skład Polek na finały Ligi Narodów w Łodzi!

Dwie ostatnie edycje Ligi Narodów kończyły się dla Polek miejscami na podium. Schemat był niemalże identyczny. Nasza kadra wygrywała swój ćwierćfinał (3:1 z Niemkami w 2023 i 3:2 z Turcją w 2024 roku), potem przegrywała 0:3 w półfinale (z Chinkami w 2023 i Włoszkami w 2024 roku), a na koniec zwyciężała rywalizację o brąz po tie-breaku. W walce o medal Polki pokonywały kolejno USA oraz Brazylię. W tym roku mają szansę powalczyć o co najmniej wyrównanie, a kto wie, może i poprawę tego wyniku.

REKLAMA

Zobacz wideo Sensacyjny powrót do reprezentacji Polski?! Jan Urban: Nie wahałbym się

Lavarini nie kombinuje. Tym zawodniczkom ufa

Tym razem nasza kadra była pewna udziału w finałach już od samego początku, jako że odbędą się one w Łodzi, a bilet wywalcza siedem najlepszych drużyn tabeli + gospodynie. Lub, jak w tym roku, osiem najlepszych drużyn, jeśli gospodynie są w Top 7. Polki fazę zasadniczą ukończyły na czwartym miejscu, dzięki czemu do Łodzi pojadą także ósme Amerykanki. Czekaliśmy jeszcze tylko na skład, w którym Polki wystąpią w finałach. Poznaliśmy go w poniedziałkowe popołudnie 21 lipca.

Niespodzianki? Obyło się bez nich. Stefano Lavarini postawił na dokładnie te same zawodniczki, które walczyły w ostatnim turnieju fazy zasadniczej w Belgradzie. Przypomnijmy, że Polki ograły tam 3:1 Koreę Południową i 3:0 Bułgarię, ale przegrały też po 1:3 zarówno z Japonią, jak i Brazylią. Skończyły tym samym z bilansem 9-3, co przełożyło się na czwarte miejsce w tabeli.

Po trzeci medal z rzędu! Wpierw wyzwanie prosto z Azji

Oznaczało ono, że ich rywalkami w ćwierćfinale będą siatkarki z miejsca piątego, czyli w tym wypadku Chinki. Polki zmierzyły się z nimi w fazie zasadniczej w swoim drugim meczu i zwyciężyły 3:1. Teraz liczymy na powtórkę. Mecz Polska - Chiny już w środę 23 lipca o 20:00.

Kadra reprezentacji Polski na turniej finałowy Ligi Narodów 2025 w Łodzi: