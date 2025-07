Mamy to! Polscy siatkarze zagrają o medale!

Ostatnia Uniwersjada miała miejsce aż cztery lata temu, a Polska w klasyfikacji medalowej zajęła wysokie piąte miejsce. Do dorobku 44 krążków dołożyli się także siatkarze, którzy zostali wicemistrzami turnieju. W składzie Biało-Czerwonych grały nazwiska, które później pojawiły się w dorosłej reprezentacji. Jak Kamil Szymura, Mateusz Poręba czy Kewin Sasak.

Z tego względu największym siatkarskim zapaleńcom warto śledzić poczynania kadry na Uniwersjadzie, gdyż istnieje spore prawdopodobieństwo, że o niektórych z tych chłopaków może być głośno w niedalekiej przyszłości. Fazę grupową Biało-Czerwoni zakończyli bez straty seta, pokonując kolejno Filipiny, Argentynę i Kolumbię. W poniedziałek przyszła pora na poważną walkę o medale w fazie pucharowej.

Ćwierćfinał po czterech setach, ale zwycięski

W 1/4 turnieju rywalami podopiecznych Dariusza Luksa zostało Chińskie Tajpej, zwane również Tajwanem. Przed spotkaniem Biało-Czerwoni mogli delektować się wolnym dniem, ale Dariusz Popiela, cytowany przez Kronikę24.pl, zapewniał, że nie wprowadzi to rozluźnienia w szeregach kadry: - Dla mnie miłym spędzeniem czasu w Berlinie jest drzemka, codziennie mam na to okazję. Nie mamy co za dużo tutaj robić, tylko odpoczywać przed kolejnymi spotkaniami, bo przyjechaliśmy tutaj w jednym celu. Chcemy to wygrać.

Biało-Czerwoni kolejny raz znakomicie się spisali, już pierwszego seta wygrywając do 18. Wprawdzie później rywale z Azji zaskoczyli faworytów i w drugiej partii to oni wygrali 25:23, ale na więcej nie było ich w poniedziałek stać. Kolejne dwa sety przyniosły takie same rozstrzygnięcia na korzyść reprezentacji Polski, która triumfowała w nich po 25:20, a w całym spotkaniu 3:1 w setach.

To zwycięstwo oznacza, że reprezentacja Polski znalazła się w strefie medalowej tegorocznej Uniwersjady. Jej półfinałowym rywalem będzie Japonia, która pewnie pokonała gospodarzy z Niemiec 3:0. Młodsi polscy siatkarze mogą więc zbić piątki z seniorską kadrą Biało-Czerwonych. Ta bowiem w najbliższym spotkaniu także zmierzy się z Krajem Kwitnącej Wiśni, choć ten mecz rozgrywany w ramach Finałów Ligi Narodów będzie miał miejsce dopiero 30 lipca.