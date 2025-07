25:15 w II secie. A potem? Co za mecz polskich siatkarek z Niemkami

Podopieczne Macieja Biernata w fazie grupowej Uniwersjady wygrały dwa mecze: najpierw z Hiszpanią 3:0 (25:22, 25:22, 25:17), a potem identycznym wynikiem wygrały z reprezentacją Indii (25:15, 25:13, 25:15). W trzeciej kolejce Biało-Czerwone przegrały po pasjonującym meczu z Brazylijkami 2:3 (17:25, 25:18, 25:18, 20:25, 10:15).

REKLAMA

Zobacz wideo Zbliża się nowy sezon PlusLigi. Prezes Artur Popko zapowiada

25:15 w II secie. Ależ mecz polskich siatkarek z Niemkami

Polki w ćwierćfinale Uniwersjady zmierzyły się z Niemkami, które w grupie odniosły komplet zwycięstw (z Argentyną, Mongolią i Chinkami). W dodatku nie straciły seta.

Już w pierwszej partii meczu z Polkami, były bliskie przegrania. Biało-Czerwone zrobiły jednak to, co ostatnio polscy siatkarze w Lidze Narodów w starciu z Kubą. Polki prowadziły 24:21 i mimo to, przegrały seta! Biało-Czerwone miały trzy piłki setowe, ale je zmarnowały, a potem przegrały w walce na przewagi 28:30.

W drugim secie Polki dominowały i wygrały aż 25:15. Niestety Niemki trzecią partię zaczęły bardzo dobrze i prowadziły 10:4, a potem nawet 16:8, 18:11. Nasz zespół pokazał jednak charakter i zaczął odrabiać straty. W efekcie doszło do wielkich emocji w końcówce. Polki przegrywały już tylko 22:23. Wtedy jednak przegrały dwie akcje z rzędu i całego seta 22:25. W czwartej partii znów zdecydowanie lepsze były Niemki i straciły zaledwie czternaście punktów.

Najwięcej punktów dla Polek zdobyły: Karolina Drużkowska (24.) i Weronika Szlagowska (14.), a dla zwyciężczyń - Romy-Aylin Jatzko (20.) i Pia Timmer (15.).

Zobacz także: Możdżonek łączy siły z Nawrockim. O to mu chodzi

W innych spotkaniach ćwierćfinałowych Japonia pokonała Chińskie Tajpej 3:0 (25:22, 25:21, 25:21), a Brazylia wygrała z Chinami 3:1 (23:25, 25:15, 26:24, 25:15). W ostatnim ćwierćfinale Włoszki zmierzą się z Czeszkami (niedziela, godz. 20). Właśnie ze zwycięzcą tego starcia Niemki zmierzą się w półfinale.

Ćwierćfinał Uniwersjady kobiet: Polska - NIemcy 1:3 (28:30, 25:15, 22:25, 14:25)