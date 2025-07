Grbić ujawnił skład na finały Ligi Narodów. "Nie miałem pojęcia"

Nikola Grbić zapewnia, że mecze Ligi Narodów w Gdańsku pozwoliły mu zmniejszyć liczbę pytań, jakie miał w głowie przed rozpoczęciem tego turnieju, ale w składzie reprezentacji Polski na razie nie planuje żadnych zmian. Dzięki wygraniu niedzielnego meczu z Francją 3:2 po dwóch przegranych z rzędu, co zdarzyło mu się po raz pierwszy w roli trenera Biało-Czerwonych, znów mógł analizować zwycięstwo. Ale wcale nie sprawiło to, by jego nastrój był całkowicie odmienny.

REKLAMA

Zobacz wideo Lublin mistrzem Polski w siatkówce. Marcin Komenda: Przed sezonem mało kto na nas stawiał

Znikające pytania. Grbić nie miał pojęcia, z kim zagrają Polacy

Po sobotniej przegranej z Bułgarią Grbić, w odpowiedzi na pytanie Sport.pl, zapowiedział, że w niedzielnym spotkaniu z Francuzami, chce wystawić taki wyjściowy skład, jaki powinien się pojawić w ćwierćfinale LN. Ale gdy dziennikarze chcieli się upewnić po zwycięstwie nad Trójkolorowymi, czy za półtora tygodnia można rzeczywiście spodziewać się powtórki, to szkoleniowiec był już ostrożniejszy.

- Nie wiem. Przed tym turniejem w Gdańsku miałem dużo pytań. Dzisiaj mam mniej. Czy dużo mniej? Tak - zaznaczył, nie wchodząc jednak w szczegóły.

Potwierdził zaś, że w sobotę na turniej finałowy LN do Chin - o ile nie wydarzy się nic nagłego - poleci taki sam 15-osobowy skład, jaki zaprezentował się w Gdańsku. Dodatkowo drużynie ma towarzyszyć Norbert Huber, który dopiero niedawno rozpoczął treningi. Środkowy ma za sobą dwumiesięczną przerwę w grze - w półfinale Ligi Mistrzów doznał urazu oka, a następnie pauzował z powodu zaplanowanej wcześniej operacji przegrody nosowej. Pierwotnie miał dołączyć do kadry podczas bezpośrednich przygotowań do wrześniowych mistrzostw świata, ale czuł się na tyle dobrze, że przyśpieszono to.

Już w trakcie meczu z Francuzami stało się jasne, że w ćwierćfinale LN Polacy zmierzą się z Japończykami. Dziennikarze długo czekali na szkoleniowca po zakończeniu ostatniego meczu w Gdańsku. Gdy już dotarł, to spytali go więc m.in. o następnego rywala.

- Gramy z Japonią? Dziękuję za informację. Nie miałem pojęcia - odparł z uśmiechem Grbić.

A po chwili wyjaśnił, dlaczego nie była ona dotychczas dla niego istotna. - Wcześniej pojawiały się wieści, że jak wygramy ostatni mecz, to trafiamy na Brazylię, a jak przegramy, to na Argentynę. Dla mnie to nie ma znaczenia. Tak samo jak było w przypadku ćwierćfinału igrzysk - podkreśla.

Ale przyznaje też, że pojedynek z dysponującymi świetną zagrywką i bardzo dobrze radzący sobie w systemie blok-obrona Azjatami będzie bardzo dobrym treningiem dla jego drużyny.

Planowana kadra reprezentacji Polski na turniej finałowy Ligi Narodów:

rozgrywający: Marcin Komenda, Jan Firlej

atakujący: Kewin Sasak, Bartłomiej Bołądź

środkowi*: Jakub Kochanowski, Jakub Nowak, Mateusz Poręba, Szymon Jakubiszak

przyjmujący: Wilfredo Leon, Tomasz Fornal, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk, Bartosz Bednorz

libero: Jakub Popiwczak, Maksymilian Granieczny

*drużynie ma towarzyszyć Norbert Huber, który niedawno rozpoczął treningi