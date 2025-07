Sensacja w Gdańsku! Pilne wieści dla Polaków i Grbicia tuż przed meczem

Wydawało się, że przegrane mecze z Kubańczykami i Bułgarami sprawią, że Polakcy w ćwierćfinale Ligi Narodów będą mieli bardzo trudne zadanie. Dość prawdopodobny był scenariusz, w którym spadliby z trzeciego na dopiero szóste miejsce w tabeli rozgrywek, a o strefę medalową imprezy w turnieju finałowym zagrali z mistrzami olimpijskimi z Francji.

Tymczasem, znów dzięki temu, co wydarzyło się w innych spotkaniach, wszystko się uspokoiło. I już wiemy, że Polacy tego szóstego miejsca nie zajmą. Na pewno nie zagrają też z Francją w ćwierćfinale.

Już wiadomo, z kim mogą zagrać Polacy w ćwierćfinale. Tak skończą pierwszą fazę Ligi Narodów

Przed polską drużyną do gry w niedzielę weszli jej sąsiedzi z tabeli Ligi Narodów - Japończycy i Kubańczycy. Ci pierwsi pewnie pokonali Amerykanów 3:0 (25:21, 25:19, 25:23). Tu obyło się bez niespodzianki. Ale już tie-breaka w meczu Chiny - Kuba raczej spodziewało się niewielu. A mecz zakończył się sensacyjną wygraną gospodarzy turnieju finałowego 3:2 (20:25, 25:23, 15:25, 25:22, 19:17).

Te rezultaty sprawiają, że Polacy, choć grają jeszcze w niedzielę z Francuzami na koniec fazy zasadniczej, w tabeli mogą zająć już tylko trzecie albo piąte miejsce. Piąta pozycja oznaczałaby ćwierćfinałową rywalizację z Japończykami. Przez porażkę Kubańczyków sprawa komplikuje się w kontekście ewentualnego trzeciego miejsca Polaków.

Na ten moment szóste miejsce, a w efekcie także rola rywala polskiego zespołu w ćwierćfinale, może przypaść poza Kubańczykami także Bułgarom lub Słoweńcom. Potrzeba im do tego wysokich zwycięstw. Jako pierwsi (o godzinie 16:30) swój mecz w Gdańsku rozgrywają Bułgarzy i jeśli pokonają Irańczyków 3:0 lub 3:1, to wyprzedzą w tabeli Kubańczyków i na pewno pozostaną przed Słoweńcami, dostając się do "polskiego ćwierćfinału" w przypadku wygranej Polski z Francją za trzy punkty. W przypadku innego wyniku swojego meczu Bułgarzy będą musieli patrzeć na to, co stanie się w spotkaniu Słoweńców z Serbami o 20:30 w Lublanie.

Scenariusze na końcową pozycję Polaków w tabeli Ligi Narodów:

Polacy zajmą trzecie miejsce, jeśli:

- wygrają z Francuzami 3:0

- wygrają z Francuzami 3:1





- wygrają z Francuzami 3:2

- dowolnie przegrają z Francuzami

Mecz Francja - Polska w Gdańsku zaplanowano na godzinę 20:30. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE. Turniej finałowy Ligi Narodów z udziałem polskiej drużyny odbędzie się w dniach 30 lipca - 3 sierpnia w Ningbo w Chinach.