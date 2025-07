Możdżonek zostanie doradcą Nawrockiego. O to mu chodzi

Prezydent elekt Karol Nawrocki wkrótce obejmie urząd i zastąpi na stanowisku Andrzeja Dudę, który piastował tę funkcję przez ostatnie dziesięć lat. Według medialnych doniesień jednym z doradców Nawrockiego będzie były Marcin Możdżonek. "W rozmowie z Onetem Możdżonek stwierdził, że z komentarzem w tej sprawie "musi się wstrzymać do przyszłego tygodnia". - Na razie nie zaprzeczam i nie potwierdzam - uciął polityk. Według najnowszych informacji wszystko jest już jednak przesądzone" - czytamy w artykule "PS" - pisaliśmy.

Marcin Możdżonek będzie doradzał Karolowi Nawrockiemu

Teraz Marcin Możdżonek przyznał, że jego duże zamiłowanie do sportu było jednym z powodów dołączenia do polityki.

- Sport, który jest m.in. jedną z takich motywacji, jest związany z polityką. Był, jest i będzie zawsze. Jest tylko pytanie, czy politycy, którzy będą zajmować się sportem i będą kreować kierunki w polskim sporcie, będą się na tym znali - powiedział Marcin Możdżonek w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Dziennikarz pytał go również, jakie są najbardziej palące kwestie w polskim sporcie, które wymagają usprawnienia.

- Tu jest naprawdę dużo do poprawy, do nadrobienia, w ogóle do zrobienia od nowa. Chciałbym, żeby Ministerstwo Sportu i Turystyki działało jako ośrodek strategiczny, odpowiedzialny za ważny obszar społeczno-gospodarczy. Trzeba zbudować nowe, duże programy, międzysektorowe, międzyresortowe, aby rozwinąć współpracę, której w zasadzie nie ma, choćby z jednostkami samorządu terytorialnego na wszystkich poziomach. Stworzyć pakt dla sportu i stabilny system finansowania oparty o te wieloletnie programy w zakresie i szkolenia zawodników, i sportu powszechnego, i infrastruktury sportowej - przyznał Możdżonek.

Były reprezentant Polski został też spytany o aktualną sytuację Biało-Czerwoni w Lidze Narodów, w której niespodziewanie przegrali dwa ostatnie spotkania - 1:3 z Kubą i 2:3 z Bułgarią.

- Wszystko jest tak, jak trzeba. Przydarzyła się porażka z Kubą, ale to nic wielkiego, póki co nieduży kłopot. Mam pełne zaufanie do trenera Nikoli Grbicia i tego, jak kieruje naszą reprezentacją, jak dobiera zawodników. To jest naprawdę najwyższy poziom światowy - powiedział.

Marcin Możdżonek podczas kariery siatkarskiej należał do jednych z najlepszych środkowych świata. W 2014 roku zdobył z reprezentacją Polski mistrzostwo świata. W latach 2011–2014 był nawet kapitanem kadry, w której w sumie rozegrał aż 242 mecze.

Możdżonek w 2024 roku z ramienia własnego komitetu Lepszy Olsztyn bez powodzenia kandydował w wyborach samorządowych na urząd prezydenta Olsztyna, zdobywając 13,5% głosów w I turze. Potem uzyskał mandat radnego w tym mieście. Przed tegorocznymi wyborami prezydenckimi udzielił poparcia kandydatowi Konfederacji - Sławomirowi Mentzenowi, a w czerwcu dołączył do partii - Nowa Nadzieja.

Polscy siatkarze w niedzielę, 20 lipca zakończą fazę zasadniczą Ligi Narodów. Biało-czerwoni zmierzą się z Francją. Początek meczu o godz. 20.30. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilej Sport.pl LIVE.