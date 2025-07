Godziny do meczu Polski, są fatalne wieści. Tak wygląda tabela Ligi Narodów

Po porażce 2:3 z Bułgarią sytuacja reprezentacji Polski w tabeli Ligi Narodów nieco się skomplikowała. Byliśmy już co prawda pewni gry w turnieju finałowym w Chinach, ale nadal nie było wiadomo, z którego miejsca tam awansujemy, a to z kolei determinowało ćwierćfinałowego rywala. W przypadku porażki w ostatnim meczu z Francją wyprzedzić mogły nas Japonia oraz Kuba. Oba te zespoły grały przed nami, więc było wiadomo, że poznamy swoją sytuację już wcześniej.

Japonia wywarła presję. A jest jeszcze Kuba

Japończycy niewątpliwie byli faworytem swojego starcia. Grali u siebie (w Chibie), a w dodatku z USA, które tegoroczną Ligę Narodów traktuje jako poligon dla mniej doświadczonych zawodników. Amerykanie mieli jeszcze co prawda szanse na awans do turnieju finałowego. Musieli jednak z Japonią wygrać i liczyć na wpadki Bułgarów oraz Ukraińców. Okazało się jednak, że już po swoim spotkaniu nie musieli w ogóle patrzeć na rywali.

Sami bowiem nie podołali wyzwaniu. Przez cały mecz Amerykanie tylko trzykrotnie byli na prowadzeniu. Raz w pierwszym secie, dwa razy w trzecim. Jednak w każdym z przypadków było to tylko tymczasowe. Japończycy w pełni zdominowali wydarzenia boiskowe, nie musząc bronić się nawet przed setbolami. Azjaci bardzo pewnie zwyciężyli 3:0, dopisując sobie do konta trzy punkty. To nie były dobre wieści dla reprezentacji Polski.

Zwycięstwo jedyną drogą

Wygrana Japończyków za pełną pulę oznaczała, że wyprzedzili nas oni w tabeli i wskoczyli na czwarte miejsce. To co prawda samo w sobie nie miało aż takiego znaczenia, bo w ćwierćfinale czwarty zespół gra właśnie z piątym. Jednak teraz ew. wyprzedzenie nas ze strony Kuby oznaczałoby spadek na szóstą lokatę i grę z trzecim zespołem w ćwierćfinale. Kubańczycy potrzebowali do tego triumfu za pełną pulę z Chinami.

Co Polacy mogli zrobić, by wrócić na czwartą lokatę? Wygrać z Francją. Najlepiej za trzy punkty, bo wtedy wyprzedzilibyśmy także samych Francuzów i zajęli trzecie miejsce. Wygrana za dwa nie pozwoliłaby nam wyprzedzić "Trójkolorowych", bo mielibyśmy gorszy bilans setów (przy równej liczbie zwycięstw i punktów). Tak czy inaczej, triumf z mistrzami olimpijskimi jest wymagany, jeśli chcemy zażegnać zagrożenie piątym lub szóstym miejscem. Mecz Polska - Francja rozpocznie się w niedzielę 20 lipca o 20:00.

