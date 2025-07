Liga Narodów siatkarzy. Gdzie oglądać mecz Polska - Francja? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Przyzwyczailiśmy się do tego, że polscy siatkarze przegrywają rzadko, a jeśli już - to na pewno nie dwa razy rzędu i to w teorii z niegroźnymi rywalami. Fakty są jednak takie, że reprezentacja Grbicia uległa w czwartek Kubie, a w sobotę Bułgarii, przez co spadła na czwarte miejsce w tabeli Ligi Narodów. Jest to tym bardziej zaskakujące, że do kadry na turniej w Gdańsku wrócili jej liderzy: jak Tomasz Fornal czy Kuba Kochanowski. Nie wpłynęło to jednak na razie pozytywnie na grę naszego zespołu.

Polska - Francja w Lidze Narodów. Gdzie oglądać mecz?

Biało-Czerwoni i tak są pewni występu w turnieju finałowym Ligi Narodów w Chinach, ale grozi im nawet spadek na szóste miejsce w tabeli. To oznaczałoby starcie z naprawdę groźnym rywalem w ćwierćfinale tych rozgrywek. Kim dokładnie? Trudno powiedzieć, ale w naszej analizie wyszło nam, że w przypadku porażki dzisiaj z Francją, pod koniec lipca... prawdopodobnie znowu się z nią zmierzymy.

Ostatnie lata pokazują, że mistrzowie olimpijscy za bardzo drużynie Grbicia nie leżą. Reprezentacja Polski oczywiście jest w stanie wygrać z każdą ekipą świata, ale czy jeszcze w Gdańsku złapie wysoką formę? Jakub Kochanowski przyznawał, że Biało-Czerwoni obecnie przeżywają pewien kryzys:

- Jesteśmy na takim, a nie innym etapie. Na pewno chcielibyśmy grać lepiej, chcielibyśmy wygrywać te mecze. Nikt nie lubi przegrywać, ale taki jest sport. Niestety, nie ma na tym turnieju drużyn, z którymi przysłowiowo wygrywa się na stojąco, a my nie gramy może jakoś wyśmienicie - podsumował tymczasowy kapitan kadry siatkarzy.

Liga Narodów siatkarzy. Gdzie oglądać mecz Polska - Francja? Kiedy siatkówka? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Polska - Francja w ramach turnieju Ligi Narodów w Gdańsku odbędzie się w niedzielę 20 lipca. Początek spotkania zaplanowany jest na godzinę 20:30. Transmisja będzie dostępna w Polsacie, Polsacie Sport 1 oraz na platformie streamingowej Polsat Box Go. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej i wyniku na Sport.pl, oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.