Drużyna Winiarskiego wygrała z Brazylią 25:21. I się zaczęło!

Niemcy swój ostatni turniej w Lidze Narodów 2025 rozegrali w japońskiej Chibie. W dotychczasowych trzech meczach na Dalekim Wschodzie nie poszło im szczególnie dobrze. Przegrali po 1:3 z Japonią oraz Turcją, ale przynajmniej z USA dali sobie radę, wygrywając po thrillerze 3:2 (Amerykanie grają bardzo rezerwowym składem). Wszystko to sprawiło, że ich szanse na awans do ćwierćfinałów LN znacznie zmalały. Musieli pokonać najlepiej za pełną pulę Brazylię i liczyć na wpadki Ukrainy, Bułgarii, USA oraz Słowenii.

Niemcy znakomicie wystartowali. Ale tylko wystartowali

Warunków było sporo, ale najpoważniejszym wyzwaniem i tak było ogranie Brazylijczyków, którzy już przed tym spotkaniem byli pewni pierwszego miejsca po fazie zasadniczej. Jak dotąd wygrali z nimi tylko Kubańczycy (3:2) i to ponad miesiąc temu. Być może świadomość tego komfortu w tabeli i brak przymusu zwycięstwa sprawiły, że Brazylia weszła w ten mecz nieco ospale. Pierwszy set padł łupem Niemców, którzy od stanu 14:14 złapali bardzo dobry rytm i kilka akcji później było już 19:15. Przewaga ta okazała się kluczowa, bo zespół Winiarskiego dowiózł ją do końca, wygrywając 25:21.

Drugi set zdecydował. Brazylia poczuła krew i rozszarpała ofiarę

Jednak ogólnie najważniejszym setem całego spotkania okazał się drugi. Był zdecydowanie najbardziej wyrównany. Brazylijczykom udało się co prawda wyjść nawet na trzypunktowe prowadzenie (13:10), ale Niemcy odrobili stratę i do końca gra toczyła się niemalże punkt za punkt. Nasi zachodni sąsiedzi pokpili jednak sprawy w końcówce. Seria trzech punktów od stanu 22:23 dała drużynie z Ameryki Południowej wygraną 25:23 i doprowadzenie do remisu.

Gdyby to Niemcom udało się zwyciężyć w tamtej partii, to kto wie, być może zwyciężyliby w całym starciu. A tak pozwolili rywalom na złapanie odpowiedniego rytmu. Świetnie grał Arthur (20 punktów), potężnymi zagrywkami straszył Darlan (3 asy). Brazylijczycy spokojnie skontrolowali dwa kolejne sety, wygrywając je kolejno 25:20 i 25:21. Triumfowali tym samym 3:1, pieczętując pierwsze miejsce w fazie zasadniczej Ligi Narodów z bilansem 11-1. Niemcy kończą z bilansem 5-7 i na ten moment są pewni, że poniżej czternastego miejsca nie spadną.