Wszyscy widzieli co, się działo z Polakami. Fornal: Nie oszukujmy się

Niespełna dwa miesiące temu polscy siatkarze - w maksymalnie rezerwowym składzie pokonali w spotkaniu towarzyskim Bułgarów 3:2. Teraz, w Lidze Narodów - będąc w mocniejszym zestawieniu - przegrali 2:3. Do tego dwa dni wcześniej - równie niespodziewanie - przegrali z Kubańczykami 1:3. Ale nie tylko wyniki martwią kibiców. Tomasz Fornal obiecuje, że już niedługo powinno być dużo lepiej. Ale ręki sobie za to nie da uciąć.

Sensacyjne przegrane Polaków? Fornal: macie do tego pełne prawo, ale...

Trudno znaleźć w Polsce osobę, która przed turniejem LN w Gdańsku obawiała się o wynik meczów Biało-Czerwonych z Kubą i Bułgarią. Początek obu spotkań też nie zapowiadał tych zaskakujących rozstrzygnięć. Trener Nikola Grbić w rozmowie z dziennikarzami sam przyznał, że był pewien, iż w sobotę jego drużyna wygra 3:0 lub 3:1.

- Ja wiem, że kibice i wy - media - piszecie "co się dzieje?", "sensacja". Macie do tego pełne prawo. Wewnątrz naszej grupy trochę inaczej to jednak wygląda. Wiemy, na jakim jesteśmy etapie i wiemy, co ta drużyna może osiągnąć. Jakich mamy zawodników i o co walczymy w tym sezonie. Bardzo się cieszę, że takie nagłówki piszecie, ale my naprawdę wierzymy w proces, który Nikola zaplanował, a potknięcia się zdarzają. Potknięcia były na przestrzeni ostatnich lat i zawsze będą. To jest sport - tłumaczy spokojnie Fornal.

Polacy pod wodzą Grbicia nigdy wcześniej nie przegrali dwóch spotkań z rzędu o stawkę. Przyjmujący nie neguje tego, że obecnie gra drużyny pozostawia sporo do życzenia, ale apeluje też o niepanikowanie.

- Wiem, że tak nie będziemy grali na imprezach docelowych. Mocno w to wierzę. Na pewno mamy kilka mankamentów, tylko pragnę wszystkich uświadomić, że to jest naprawdę nowa drużyna i musimy się zżyć. Tak więc spokojnie. Nie wygląda to pięknie i my też nie chcemy się tak prezentować, ale jestem święcie przekonany, że ta drużyna będzie mogła dużo osiągnąć - zapewnia jeden z liderów wicemistrzów olimpijskich z Paryża.

Przemiana w półtora tygodnia. "Ręki sobie nie dam uciąć, ale..."

Docelową imprezą w tym sezonie są wrześniowe mistrzostwa świata. Wcześniej, za półtora tygodnia, rusza turniej finałowy LN w Chinach, do którego Polacy zakwalifikowali się w sobotni wieczór (dzięki wynikom w innych spotkaniach). Czy już wtedy można się spodziewać dużo lepszej gry i wyników?

- Na pewno będziemy chcieli ten turniej wygrać. Nie oszukujmy się, o ile w fazie interkontynentalnej trenerzy różnie do tego podchodzą i czasami skupiają się na ogrywaniu młodszych zawodników, to wydaje mi się, że mimo wszystko w Chinach już powinniśmy wyglądać znacząco lepiej. Przynajmniej mam nadzieję, że tak to będzie. Ręki sobie nie dam uciąć, ale robimy wszystko, by to wyglądało lepiej. Żebyśmy z meczu na mecz prezentowali się coraz lepiej. A czy tak jest, to już zostawiam wam, ekspertom do oceny - podkreśla Fornal.

Jako największa bolączka Polaków po ostatnich meczach wskazywana jest słaba postawa w końcówkach setów. W czwartym secie pojedynku z Kubą prowadzili 24:21, by przegrać 24:26. W sobotę z Bułgarami w trzeciej partii mieli przewagę 20:16, a skończyło się wynikiem 23:25. Wcześniej mistrzowie Europy nie mieli takich kłopotów z dopinaniem setów. Czy to powód do zmartwienia?

- No cóż, tak na razie to wygląda. Gdybym znał odpowiedź na to pytanie, to byłbym grającym trenerem, a nie znam, więc tylko gram. Jak mówiłem, na pewno nasza gra nie wygląda pięknie i nie powala. Czy to końcówki, czy całe mecze, ale ja jestem spokojny - powtarza przyjmujący.

Pytam, czy dostrzega ten spokój u wszystkich kolegów z zespołu. Zwłaszcza u tych młodszych i rozgrywających debiutancki sezon w kadrze lub po raz pierwszy mających zagrać w MŚ.

- Na pewno nikt nie daje po sobie poznać, by był spanikowany albo zestresowany. Musicie zapytać ich, na pewno powiedzą więcej. Ale moim zdaniem nie widać w naszej drużynie paniki - zaznacza 27-latek.

I powtarza słowa wypowiedziane przez innych kolegów z kadry - "zaufaj procesowi".