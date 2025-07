Było już 15:14 dla Polaków w tie-breaku. Niewiarygodne, co stało się przy meczbolu

Po dwóch ostatnich spotkaniach Polaków w Lidze Narodów zrobiło się gorąco. Przegrali je z rywalami na papierze o wiele słabszymi - Kubańczykami i Bułgarami. W turnieju w Gdańsku, który kończy fazę zasadniczą rozgrywek, mają tylko jedno zwycięstwo odniesione z Irańczykami. Teraz, na sam koniec spotkań rozgrywanych przed własną publicznością, pewnie chcieliby się odbić po poprzednich niepowodzeniach. Jednak zagrają z rywalem, który w obecnych okolicznościach, wydaje się być od nich znacznie silniejszy.

Rok temu był horror. Teraz potrzeba pozytywów na koniec bardzo złego turnieju

Mistrzowie olimpijscy, Francuzi, w tabeli Ligi Narodów są tuż przed Polakami. Niedzielne spotkanie będzie meczem o wyższą pozycję w klasyfikacji przed turniejem finałowym, a więc także rozstawieniem przed walką o medale w Chinach. Co więcej, rywale mają szansę przeskoczyć Polaków w rankingu Międzynarodowej Federacji Siatkówki (FIVB). A nie spadli z pozycji lidera od trzech lat.

Stawka spotkania będzie zatem całkiem duża, a presja po dwóch porażkach z rzędu pewnie wcale nie mniejsza niż w ostatnich dniach. Jeszcze niedawno powiedzielibyśmy, że w tym meczu liczymy na co najmniej wyrównaną walkę Polaków z francuską drużyną. A najlepiej zwycięstwo, które nakręciłoby nasz zespół przed finałami. Teraz oczekiwania mocno się zmieniły - potrzeba choćby pojedynczego pozytywnego impulsu. Tak, żeby nie kończyć turnieju u siebie stypą. Wystarczy, że już teraz pod kątem wyników jest bardzo źle.

Mecz przed własną publicznością przeciwko Francuzom od roku kojarzy się nam z horrorem. Właśnie tak określaliśmy to, co wydarzyło się w łódzkiej Atlas Arenie w półfinale zeszłej edycji Ligi Narodów. To spotkanie mogło nam się wręcz śnić po nocach. Ile dalibyśmy teraz za takie emocje!

Polacy mieli nóż na gardle, ale uchwyt Francuzów słabł

A zaczęło się całkiem niewinnie: od seta, w którym Polacy mieli przewagę niemal od początku do końca i pokonali Francuzów 25:22. Wielkie nerwy zaczęły się w końcówce drugiej partii. Wydawało się, że Polacy pewnie zmierzają po zwiększenia prowadzenia w całym spotkaniu, że zaraz postawią rywali pod ścianą. Było już 17:12, ale wtedy to rywale zaczęli przejmować inicjatywę. Najpierw zmniejszyli straty (17:15), a potem doprowadzili do wyrównania (19:19). Niestety, kluczowe piłki tej partii też należały do nich i wygrali ją do 22.

Francuzi nie odpuszczali. Od początku trzeciej partii starali się nadążać za Polakami, a dodatkowo dociskać ich agresywną zagrywką. Niespodziewanie błyszczeli ich zmiennicy Theo Faure i Yacine Louati. To dzięki nim nagle zrobiło się 16:20. Polski zespół wrócił jeszcze do gry dzięki świetnym serwisom Bartosza Bednorza i Norberta Hubera (22:22), ale Francuzi drugi raz z rzędu okazali się lepsi w końcówce, tym razem zwyciężając do 23.

Kolejną partię to Polacy rozgrywali "na musiku", byli o krok od porażki. I zdawali sobie z tego sprawę na tyle, że odmienili swoją grę. Najpierw zyskali podstawy - dwa punkty przewagi, na których oparli przejście do coraz większej dominacji. Seria punktowa od stanu 14:13 do 19:13 pozwoliła im dość spokojnie rozgrywać tego seta. W końcówce tym razem Francuzi nie zbliżyli się do nich na bliżej niż trzy punkty, a przedłużenie spotkania o tie-breaka zapewnił im wynik 25:20.

"Na minach Polaków wcale nie było widać jednak ogromu radości, a o wiele więcej ulgi. I skupienia, bo każdy z nich rozumiał, jak ważny będzie zbliżający się tie-break. Drużyna Nikoli Grbicia uciekła spod topora. Choć nadal miała nóż na gardle, powoli starała się przesunąć go bliżej rywali. A i uchwyt Francuzów coraz bardziej słabł" - opisywaliśmy wówczas w relacji ze spotkania na Sport.pl.

Wielkie emocje w tie-breaku. Polacy nie wykorzystali dwóch meczboli

Niestety, to właśnie tie-break był najbardziej dramatycznym fragmentem spotkania. Zaczęło się źle, od prowadzenia Francuzów (2:4), ale Polacy byli w stanie odwrócić kierunek, w którym zmierzała decydująca partia spotkania. Na przerwę schodzili z dwupunktowym zapasem (8:6), potem zrobiło się nawet 10:7 i 12:9. Wydawało się, że jeszcze kilka minut i tłum kibiców w Łodzi będzie świętował awans do finału Ligi Narodów.

Ale nie doceniliśmy tego, jaką dramaturgię może mieć siatkarski mecz o wysoką stawkę. A zwłaszcza jego tie-break. Trzy punkty z rzędu i Francuzi mieli remis. Polacy dwukrotnie wyszli jednak potem na prowadzenie i zyskali pierwszego meczbola. Nie wykorzystali go, ale za chwilę pojawił się kolejny. Niestety, również zmarnowany. Tę okazję do zapewnienia sobie wygranej Francuzi po prostu musieli wykorzystać. I przy drugiej piłce meczowej po ich stronie w tym spotkaniu francuscy rezerwowi wystrzelili w górę, a następnie wbiegli na boisko. To Francja wygrała 18:16, w całym meczu 3:2 i awansowała do finału.

Po wszystkim szkoda było przede wszystkim tego, co wydarzyło się przy stanie 13:12. To wtedy Polacy wyrzucili kluczową piłkę w aut i zamiast dwóch piłek meczowych był remis i nerwy. Wydaje się, że kadra Grbicia w tamtym momencie straciła ciut pewności siebie, który mógł pomóc jej wyrwać zwycięstwo. Przy 16:17 i zagrywce Francuzów niestety poślizgnął się Bartosz Bednorz, a piłka zaserwowana przez Theo Faure'a wylądowała tuż przed jego dłonią, uderzając w boisko. - Przegraliśmy dlatego, że taki jest sport. Czasami bywa okrutny i decydują w nim niuanse. Tak było teraz - mówił nam po meczu przyjmujący.

Francuzi po pokonaniu Polaków wywalczyli złoto Ligi Narodów, ale i dla Polaków znalazło się miejsce na podium - wygrali mecz o trzecie miejsce ze Słoweńcami i zgarnęli brąz. Szkoda, że nie udało im się zrewanżować "Les Bleus" za tę porażkę podczas igrzysk olimpijskich nieco ponad miesiąc później. W o wiele ważniejszym finale w Paryżu znów lepsi byli Francuzi i to oni zostali mistrzami olimpijskimi przed własną publicznością.

Cóż, teraz też nie spodziewamy się odwetu za igrzyska ze strony Polaków. Ale już walką i zaangażowaniem, które pokazywali przed rokiem w Łodzi, na pewno nie pogardzimy. Początek niedzielnego spotkania zaplanowano na godzinę 20:30. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.