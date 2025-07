Oto "kara" dla Polaków za dwie porażki w Lidze Narodów. Już wiedzą, co im grozi

"Kara" dla Polaków za to, jak spisują się w trzecim turnieju fazy zasadniczej Ligi Narodów w Gdańsku, może być bardzo dotkliwa. Wygrali tu na razie tylko z Irańczykami, a po porażkach z Kubańczykami i Bułgarami ich sytuacja w tabeli rozgrywek bardzo się skomplikowała.

Co prawda, dzięki korzystnym wynikom w meczach rywali, mają już zapewniony awans do turnieju finałowego w Chinach, ale przed ostatnią kolejką spotkań będą się bronić przed spadkiem nawet poza grono najlepszych pięciu zespołów. Trzeba pamiętać, że pozycja w tabeli Ligi Narodów determinuje to, z kim zagra się w ćwierćfinałowej parze w Ningbo za dwa tygodnie. I to w przypadku Polaków naprawdę może martwić.

Aż dziesięciu potencjalnych rywali Polaków. To z nimi mogą zagrać o medale w Chinach

Obecnie sytuacja wygląda tak: awans do turnieju finałowego ma pięć zespołów: Chiny jako gospodarz i najlepsza czwórka z tabeli, czyli Brazylia, Włochy, Francja i Polska. Tym samym Brazylijczycy wiedzą już, że w swoim ćwierćfinale zagrają przeciwko Chińczykom. Ale to jedyna pewna kwestia przed niedzielnymi meczami.

O awans do finałów wciąż walczy aż osiem zespołów. To rywalizacja głównie o siódme miejsce, ostatnie gwarantujące wejście do ćwierćfinału, bo gospodarze z Chin, którzy też w nim zagrają, zajmują dopiero 17. pozycję. Dlatego tak trudno stwierdzić, kto zagra z Polakami w ćwierćfinale, teraz to zupełnie niemożliwe. Wiemy tylko, że w gronie potencjalnych rywali polskiego zespołu znajduje się dziesięć zespołów: Włosi, Francuzi, Japończycy, Kubańczycy, Ukraińcy, Bułgarzy, Amerykanie, Słoweńcy, Niemcy i Irańczycy.

W niektórych przypadkach te szanse są niemal tylko matematyczne i dotyczą tylko sytuacji, w której Polacy wygrywają z Francją za trzy punkty i zajmują trzecie miejsce w tabeli. W takim wypadku zagrają z szóstą drużyną klasyfikacji, a może się na nim znaleźć każdy zespół z tych walczących jeszcze o wejście do Final 8 rozgrywek.

Oto najbardziej realny scenariusz dla kadry Nikoli Grbicia

Polacy mogą zająć pozycje 3-6. Jaki jest jednak najbardziej prawdopodobny scenariusz? Zapewne ten, w którym przegrywają swoje spotkanie z Francuzami - i w obecnych okolicznościach raczej za trzy punkty, a mecze sąsiadów z tabeli - Japończyków i Kubańczyków, którzy będą faworytami odpowiednio z Amerykanami i Chińczykami - układają się tak, że polski zespół zajmuje szóste miejsce. To najgorszy scenariusz dla naszej kadry, ale jak się wydaje, jednocześnie ten najbardziej realny.

W takim wypadku w ćwierćfinale Polacy najprawdopodobniej znów trafiliby na Francuzów - wystarczy, że swoje ostatnie spotkanie z najgorszą drużyną tegorocznej edycji LN, Holendrami, którzy są już pewni spadku, wygrają Włosi.

Zawodnicy Nikoli Grbicia zmierzyliby się z mistrzami olimpijskimi w starciu o wejście do strefy medalowej Ligi Narodów. Ich szanse na kolejny medal Ligi Narodów z rzędu byłyby zatem poważnie zagrożone. Przypomnijmy, że Polacy stają na podium Ligi Narodów nieprzerwanie od 2019 roku. A ostatni raz, kiedy z wielkiej imprezy wrócili bez jakiegokolwiek krążka, to igrzyska olimpijskie w Tokio w 2021 roku. Za kadencji Nikoli Grbicia do takiej sytuacji jeszcze nie doszło.

Cztery scenariusze. Tak Polacy mogą zakończyć Ligę Narodów

Cóż, miejmy nadzieję, że nie dojdzie. W końcu to nie tak, że Polacy muszą zagrać w ćwierćfinale z Francją i zająć właśnie to wskazywane przez nas szóste miejsce. Opcji jest kilka. Poniżej przedstawiamy je wszystkie.

Scenariusze na końcową pozycję Polaków w tabeli Ligi Narodów 2025:

Polacy zajmą 3. miejsce, jeśli padną wyniki:



- Francja - Polska 0:3

- Francja - Polska 1:3





- Francja - Polska 0:3 - Francja - Polska 1:3 Polacy zajmą 4. miejsce, jeśli padną wyniki:



- Francja - Polska 2:3, USA - Japonia 1:3 (a Japończycy będą mieli gorsze ratio małych punktów od Polaków)

- Francja - Polska 2:3, USA - Japonia 2:3

- Francja - Polska 2:3, USA - Japonia 3:2

- Francja - Polska 2:3, USA - Japonia 3:1

- Francja - Polska 2:3, USA - Japonia 3:0



- Francja - Polska 3:2, USA - Japonia 3:1

- Francja - Polska 3:2, USA - Japonia 3:0



- Francja - Polska 3:1, USA - Japonia 3:1, Chiny - Kuba 2:3

- Francja - Polska 3:1, USA - Japonia 3:1, Chiny - Kuba 3:2

- Francja - Polska 3:1, USA - Japonia 3:1, Chiny - Kuba 3:1

- Francja - Polska 3:1, USA - Japonia 3:1, Chiny - Kuba 3:0

- Francja - Polska 3:1, USA - Japonia 3:1, Chiny - Kuba 3:2

- Francja - Polska 3:1, USA - Japonia 3:1, Chiny - Kuba 3:1

- Francja - Polska 3:1, USA - Japonia 3:1, Chiny - Kuba 3:0

- Francja - Polska 3:1, USA - Japonia 3:0, Chiny - Kuba 3:2

- Francja - Polska 3:1, USA - Japonia 3:0, Chiny - Kuba 3:1

- Francja - Polska 3:1, USA - Japonia 3:0, Chiny - Kuba 3:0



- Francja - Polska 3:0, USA - Japonia 3:1, Chiny - Kuba 3:2

- Francja - Polska 3:0, USA - Japonia 3:1, Chiny - Kuba 3:1

- Francja - Polska 3:0, USA - Japonia 3:1, Chiny - Kuba 3:0

- Francja - Polska 3:0, USA - Japonia 3:0, Chiny - Kuba 3:2

- Francja - Polska 3:0, USA - Japonia 3:0, Chiny - Kuba 3:1

- Francja - Polska 3:0, USA - Japonia 3:0, Chiny - Kuba 3:0





- Francja - Polska 2:3, USA - Japonia 1:3 (a Japończycy będą mieli gorsze ratio małych punktów od Polaków) - Francja - Polska 2:3, USA - Japonia 2:3 - Francja - Polska 2:3, USA - Japonia 3:2 - Francja - Polska 2:3, USA - Japonia 3:1 - Francja - Polska 2:3, USA - Japonia 3:0 - Francja - Polska 3:2, USA - Japonia 3:1 - Francja - Polska 3:2, USA - Japonia 3:0 - Francja - Polska 3:1, USA - Japonia 3:1, Chiny - Kuba 2:3 - Francja - Polska 3:1, USA - Japonia 3:1, Chiny - Kuba 3:2 - Francja - Polska 3:1, USA - Japonia 3:1, Chiny - Kuba 3:1 - Francja - Polska 3:1, USA - Japonia 3:1, Chiny - Kuba 3:0 - Francja - Polska 3:1, USA - Japonia 3:1, Chiny - Kuba 3:2 - Francja - Polska 3:1, USA - Japonia 3:1, Chiny - Kuba 3:1 - Francja - Polska 3:1, USA - Japonia 3:1, Chiny - Kuba 3:0 - Francja - Polska 3:1, USA - Japonia 3:0, Chiny - Kuba 3:2 - Francja - Polska 3:1, USA - Japonia 3:0, Chiny - Kuba 3:1 - Francja - Polska 3:1, USA - Japonia 3:0, Chiny - Kuba 3:0 - Francja - Polska 3:0, USA - Japonia 3:1, Chiny - Kuba 3:2 - Francja - Polska 3:0, USA - Japonia 3:1, Chiny - Kuba 3:1 - Francja - Polska 3:0, USA - Japonia 3:1, Chiny - Kuba 3:0 - Francja - Polska 3:0, USA - Japonia 3:0, Chiny - Kuba 3:2 - Francja - Polska 3:0, USA - Japonia 3:0, Chiny - Kuba 3:1 - Francja - Polska 3:0, USA - Japonia 3:0, Chiny - Kuba 3:0 Polacy zajmą 5. miejsce, jeśli padną wyniki:



- Francja - Polska 2:3, USA - Japonia 0:3

- Francja - Polska 2:3, USA - Japonia 1:3 (a Japończycy będą mieli lepsze ratio małych punktów)



- Francja - Polska 3:2, USA - Japonia 0:3

- Francja - Polska 3:2, USA - Japonia 1:3

- Francja - Polska 3:2, USA - Japonia 2:3



- Francja - Polska 3:1, USA - Japonia 3:2, Chiny - Kuba 2:3

- Francja - Polska 3:1, USA - Japonia 3:2, Chiny - Kuba 3:2

- Francja - Polska 3:1, USA - Japonia 3:2, Chiny - Kuba 3:1

- Francja - Polska 3:1, USA - Japonia 3:2, Chiny - Kuba 3:0

- Francja - Polska 3:1, USA - Japonia 0:3, Chiny - Kuba 2:3

- Francja - Polska 3:1, USA - Japonia 0:3, Chiny - Kuba 3:2

- Francja - Polska 3:1, USA - Japonia 0:3, Chiny - Kuba 3:1

- Francja - Polska 3:1, USA - Japonia 0:3, Chiny - Kuba 3:0

- Francja - Polska 3:1, USA - Japonia 1:3, Chiny - Kuba 2:3

- Francja - Polska 3:1, USA - Japonia 1:3, Chiny - Kuba 3:2

- Francja - Polska 3:1, USA - Japonia 1:3, Chiny - Kuba 3:1

- Francja - Polska 3:1, USA - Japonia 1:3, Chiny - Kuba 3:0

- Francja - Polska 3:1, USA - Japonia 2:3, Chiny - Kuba 2:3

- Francja - Polska 3:1, USA - Japonia 2:3, Chiny - Kuba 3:2

- Francja - Polska 3:1, USA - Japonia 2:3, Chiny - Kuba 3:1

- Francja - Polska 3:1, USA - Japonia 2:3, Chiny - Kuba 3:0

- Francja - Polska 3:1, USA - Japonia 3:1, Chiny - Kuba 0:3

- Francja - Polska 3:1, USA - Japonia 3:1, Chiny - Kuba 1:3

- Francja - Polska 3:1, USA - Japonia 3:0, Chiny - Kuba 0:3

- Francja - Polska 3:1, USA - Japonia 3:0, Chiny - Kuba 1:3



- Francja - Polska 3:0, USA - Japonia 3:0, Chiny - Kuba 0:3

- Francja - Polska 3:0, USA - Japonia 3:0, Chiny - Kuba 1:3

- Francja - Polska 3:0, USA - Japonia 3:1, Chiny - Kuba 0:3

- Francja - Polska 3:0, USA - Japonia 3:1, Chiny - Kuba 1:3

- Francja - Polska 3:0, USA - Japonia 3:2, Chiny - Kuba 3:0

- Francja - Polska 3:0, USA - Japonia 3:2, Chiny - Kuba 3:1

- Francja - Polska 3:0, USA - Japonia 2:3, Chiny - Kuba 3:2

- Francja - Polska 3:0, USA - Japonia 2:3, Chiny - Kuba 3:1

- Francja - Polska 3:0, USA - Japonia 2:3, Chiny - Kuba 3:0

- Francja - Polska 3:0, USA - Japonia 1:3, Chiny - Kuba 3:2

- Francja - Polska 3:0, USA - Japonia 1:3, Chiny - Kuba 3:1

- Francja - Polska 3:0, USA - Japonia 1:3, Chiny - Kuba 3:0

- Francja - Polska 3:0, USA - Japonia 0:3, Chiny - Kuba 3:2

- Francja - Polska 3:0, USA - Japonia 0:3, Chiny - Kuba 3:1

- Francja - Polska 3:0, USA - Japonia 0:3, Chiny - Kuba 3:0





- Francja - Polska 2:3, USA - Japonia 0:3 - Francja - Polska 2:3, USA - Japonia 1:3 (a Japończycy będą mieli lepsze ratio małych punktów) - Francja - Polska 3:2, USA - Japonia 0:3 - Francja - Polska 3:2, USA - Japonia 1:3 - Francja - Polska 3:2, USA - Japonia 2:3 - Francja - Polska 3:1, USA - Japonia 3:2, Chiny - Kuba 2:3 - Francja - Polska 3:1, USA - Japonia 3:2, Chiny - Kuba 3:2 - Francja - Polska 3:1, USA - Japonia 3:2, Chiny - Kuba 3:1 - Francja - Polska 3:1, USA - Japonia 3:2, Chiny - Kuba 3:0 - Francja - Polska 3:1, USA - Japonia 0:3, Chiny - Kuba 2:3 - Francja - Polska 3:1, USA - Japonia 0:3, Chiny - Kuba 3:2 - Francja - Polska 3:1, USA - Japonia 0:3, Chiny - Kuba 3:1 - Francja - Polska 3:1, USA - Japonia 0:3, Chiny - Kuba 3:0 - Francja - Polska 3:1, USA - Japonia 1:3, Chiny - Kuba 2:3 - Francja - Polska 3:1, USA - Japonia 1:3, Chiny - Kuba 3:2 - Francja - Polska 3:1, USA - Japonia 1:3, Chiny - Kuba 3:1 - Francja - Polska 3:1, USA - Japonia 1:3, Chiny - Kuba 3:0 - Francja - Polska 3:1, USA - Japonia 2:3, Chiny - Kuba 2:3 - Francja - Polska 3:1, USA - Japonia 2:3, Chiny - Kuba 3:2 - Francja - Polska 3:1, USA - Japonia 2:3, Chiny - Kuba 3:1 - Francja - Polska 3:1, USA - Japonia 2:3, Chiny - Kuba 3:0 - Francja - Polska 3:1, USA - Japonia 3:1, Chiny - Kuba 0:3 - Francja - Polska 3:1, USA - Japonia 3:1, Chiny - Kuba 1:3 - Francja - Polska 3:1, USA - Japonia 3:0, Chiny - Kuba 0:3 - Francja - Polska 3:1, USA - Japonia 3:0, Chiny - Kuba 1:3 - Francja - Polska 3:0, USA - Japonia 3:0, Chiny - Kuba 0:3 - Francja - Polska 3:0, USA - Japonia 3:0, Chiny - Kuba 1:3 - Francja - Polska 3:0, USA - Japonia 3:1, Chiny - Kuba 0:3 - Francja - Polska 3:0, USA - Japonia 3:1, Chiny - Kuba 1:3 - Francja - Polska 3:0, USA - Japonia 3:2, Chiny - Kuba 3:0 - Francja - Polska 3:0, USA - Japonia 3:2, Chiny - Kuba 3:1 - Francja - Polska 3:0, USA - Japonia 2:3, Chiny - Kuba 3:2 - Francja - Polska 3:0, USA - Japonia 2:3, Chiny - Kuba 3:1 - Francja - Polska 3:0, USA - Japonia 2:3, Chiny - Kuba 3:0 - Francja - Polska 3:0, USA - Japonia 1:3, Chiny - Kuba 3:2 - Francja - Polska 3:0, USA - Japonia 1:3, Chiny - Kuba 3:1 - Francja - Polska 3:0, USA - Japonia 1:3, Chiny - Kuba 3:0 - Francja - Polska 3:0, USA - Japonia 0:3, Chiny - Kuba 3:2 - Francja - Polska 3:0, USA - Japonia 0:3, Chiny - Kuba 3:1 - Francja - Polska 3:0, USA - Japonia 0:3, Chiny - Kuba 3:0 Polacy zajmą 6. miejsce, jeśli padną wyniki:





- Francja - Polska 1:3, USA - Japonia 2:3, Chiny - Kuba 0:3

- Francja - Polska 1:3, USA - Japonia 2:3, Chiny - Kuba 1:3

- Francja - Polska 1:3, USA - Japonia 1:3, Chiny - Kuba 0:3

- Francja - Polska 1:3, USA - Japonia 1:3, Chiny - Kuba 1:3

- Francja - Polska 1:3, USA - Japonia 0:3, Chiny - Kuba 0:3

- Francja - Polska 1:3, USA - Japonia 0:3, Chiny - Kuba 1:3



- Francja - Polska 0:3, USA - Japonia 3:2, Chiny - Kuba 0:3

- Francja - Polska 0:3, USA - Japonia 3:2, Chiny - Kuba 1:3

- Francja - Polska 0:3, USA - Japonia 2:3, Chiny - Kuba 0:3

- Francja - Polska 0:3, USA - Japonia 2:3, Chiny - Kuba 1:3

- Francja - Polska 0:3, USA - Japonia 1:3, Chiny - Kuba 0:3

- Francja - Polska 0:3, USA - Japonia 1:3, Chiny - Kuba 1:3

- Francja - Polska 0:3, USA - Japonia 0:3, Chiny - Kuba 0:3

- Francja - Polska 0:3, USA - Japonia 0:3, Chiny - Kuba 1:3



To jednak tylko gdybania, przypuszczenia i możliwości. Wciąż to w rękach Polaków leży, którą pozycję zajmą na koniec tej fazy Ligi Narodów. I piękną niespodzianką, a także odmianą po dwóch bolesnych przegranych byłoby ogranie mistrzów olimpijskich na koniec domowego turnieju. Na razie trudno o tym realnie myśleć, ale kto wie, może dostaniemy jeszcze od Polaków nieco powodów do radości przed ich wylotem na turniej finałowy do Chin.

Spotkanie z Francuzami zaplanowano na godzinę 20:30. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE. Najważniejsze dla losów Polaków mecze Amerykanów z Japończykami i Chińczyków z Kubańczykami rozpoczną się wcześniej, odpowiednio o 12:20 i 13:30.