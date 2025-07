Grbić czegoś takiego jeszcze nie przeżył. "Może lepiej nie jechać?"

Nikola Grbić, opisując sprawy siatkarskie, lubi nieraz nawiązywać do popularnych filmów. Po meczu z Bułgarią w Lidze Narodów przypomniał "Kosmiczny mecz". Ale, niestety, po spotkaniu przegranym 2:3 mógł jedynie nawiązać do najtrudniejszego momentu w fabule, a nie do szczęśliwego zakończenia.

Grbić tłumaczy się z wystawienia słabszego składu

Dwie przegrane z rzędu - z jednej strony to nic niezwykłego, ale z Grbiciem w roli trenera Polacy do soboty takiego scenariusza nie przerabiali. Po czwartkowej niespodziewanej przegranej z Kubańczykami 1:3 przyszła również niespodziewana przegrana z Bułgarami. Zaskoczenia nie krył też sam szkoleniowiec.

- Potrzeba nam cierpliwości. I pozostania na poziomie, na którym byliśmy wcześniej. Gramy w porządku, dobrze atakujemy, mecz pod kontrolą, ale po 20. punkcie... To było jak w "Kosmicznym meczu", kiedy nagle zawodnicy tracą talent i stają się innymi. Np. w trzecim secie prowadziliśmy 20:16 (Polacy przegrali wtedy 23:25). Muszę obejrzeć tego seta, bo naprawdę nie mam pojęcia, co się stało. W drugim i trzecim secie - analizuje w swoim stylu Serb.

Zaraz potem sam dodaje, że zdaje sobie sprawę, że problemem jest zachowanie chłodnej głowy w kluczowym fragmencie seta. To o tyle mniej zaskakujące, że w sobotę dał szansę wielu zawodnikom, którzy potencjalnie mogą być zmiennikami podczas wrześniowych mistrzostw świata i którzy mają mniejsze doświadczenie w rywalizacji o wielką stawkę.

Polscy kibice przyzwyczaili się jednak za kadencji Grbicia do sukcesów. Polacy nigdy wcześniej nie zaliczyli w tym czasie dwóch porażek z rzędu w meczach o stawkę. Z jednej strony wszyscy zorientowali znają okoliczności - drużyna jest mocno zmieniona personalnie w tym sezonie, a część zawodników debiutuje w kadrze. Ale można się zastanowić, czy ta sytuacja wpłynie jakoś na zespół.

- Mam nadzieję, że nie. Są z nami nowi zawodnicy i nie chcę, by czuli się za to odpowiedzialni. Nie chcę, by nosili teraz metaforyczny plecak ważący 30 kilogramów. Bo każdy z nas - ze mną na czele - mam odpowiedzialność za to, co robimy - podkreśla.

Szkoleniowiec od razu zaznacza, że - ze względu na kurczący się czas pozostały do mistrzostw świata, nie miał tak naprawdę innego wyjścia, niż postawić w sobotę na zawodników, którzy dotychczas mieli mniej szans na grę, odkąd drużyna jest w komplecie.

- Mogłem zacząć od razu z Leonem i Fornalem, najmocniejszym składem. Ale jeśli nie dam szansy Bartłomiejowi Bołądziowi, Bartoszowi Bednorzowi, Maksowi Graniecznemu, Janowi Firlejowi, to kiedy będą grać? Tak samo Mateusz Poręba czy Szymon Jakubiszak - wylicza trener.

Początkowo więc największe gwiazdy kadry oglądały kolegów z kwadratu dla rezerwowych, ale w trzecim secie Serb zaczął większość z nich stopniowo wprowadzać na parkiet.

- Myślałem, że wygramy 3:0 lub 3:1, bo mieliśmy wszystko w swoich rękach, ale potem musiałem wszystko zmienić i reagować, by próbować wygrać mecz - wspomina.

Czy brak awansu do turnieju finałowego LN to wstyd? Grbić zaskakuje odpowiedzią

Przegrana z Bułgarią sprawiła, że Polacy wciąż nie byli pewni awansu do turnieju finałowego LN (zmieniło się to za sprawą wyników innych późniejszych meczów). Jeszcze niedawno udział w nim wydawał się oczywistością w przypadku liderów światowego rankingu. Jedna z dziennikarek spytała Grbicia, czy brak awansu byłby porażką lub wstydem. Serb jednak patrzy na to zupełnie inaczej, o czym mówił, gdy jego drużyna przepustki na imprezę w Chinach jeszcze zagwarantowanej nie miała.

- Uważam, że naszym problemem teraz jest tylko to, że musimy grać lepiej w siatkówkę. Mam pytanie. Mogę? Może być tak, że nawet ten punkt wywalczony z Bułgarią da nam awans. Jedziemy. Będziemy szczęśliwi, jeśli zajmiemy ósme miejsce, przegrywając w ćwierćfinale z Brazylią w godzinę 0:3 i wrócimy po jednym meczu do domu? Może lepiej nie jechać, może lepiej zostać i przygotować się? - analizuje szkoleniowiec.

To więc inna perspektywa, bo wcześniej można było zakładać, że polska kadra - po wielu zmianach w składzie - przede wszystkim potrzebuje jak najwięcej meczów, by się zgrywać.

- Ale jeśli będziesz nadal przegrywać każdy mecz, to nie jest to najlepszą rzeczą, by budować pewność siebie. Co inne w przypadku zwycięstw. W minionych trzech sezonach w ważnych momentach każdy grał u nas najlepiej, jak potrafił i to robiło różnicę. Na zagrywce, ataku, w obronie. Teraz nie jesteśmy w tej sytuacji. Oczywiście, jest to trudne, ale musimy to zaakceptować. I pamiętać o tym, że każda piłka jest najważniejsza - podsumowuje Grbić.