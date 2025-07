9-0! Polscy siatkarze pokazali, co znaczy absolutna dominacja

Od drugiej połowy lipca br. reprezentacja Polski bierze udział w 32. edycji Uniwersjady, której gospodarzem są Niemcy. Zaczęło się od wygranej 3:0 z Filipinami (25:17, 25:16, 25:21), a potem Polacy wygrali 3:0 z Argentyną (25:16, 25:18, 25:12). Sobotnie starcie z Kolumbią miało w sobie wyjątkową stawkę - awans do ćwierćfinału z pierwszego miejsca. - W takich meczach to więcej zależy od nas, od naszej drużyny niż od drużyny przeciwnej - mówił Maciej Czyrek, libero Polaków. Jak kadra Dariusza Luksa poradziła sobie na tle Kolumbii?

Polacy są już w ćwierćfinale Uniwersjady. Faza grupowa bez porażki

Nie licząc początku pierwszego seta, w którym Kolumbijczycy zdobyli cztery punkty od stanu 1:4 do 5:4, to set przebiegał po myśli Polaków. Biało-Czerwoni wypracowali pięciopunktową przewagę i było 12:7. Taki stan utrzymywał się przez większą część tego seta, a od stanu 18:13 przewaga Polaków tylko rosła. Pierwszy set skończył się wygraną 25:15. W drugiej partii Polacy też szybko budowali sobie sporą przewagę.

Na pewnym etapie tego setu przewaga Polski nad Kolumbią wynosiła cztery punkty, a potem sukcesywnie rosła. Tym razem Kolumbijczycy zdobyli dwa punkty mniej w tym secie, a Polacy wygrali drugiego seta 25:13. Brakowało więc tylko jednego seta do awansu do ćwierćfinału. Trzeci set też był pełną dominacją ze strony Biało-Czerwonych. W trzecim secie Polacy wygrali 25:16, co przypieczętowało ich awans do najlepszej ósemki Uniwersjady.

Najlepiej punktującym zawodnikiem w reprezentacji Polski w spotkaniu z Kolumbią był Michał Gierżot, a więc jej kapitan, który zdobył dwanaście punktów. Tuż po nim był Aleksiej Nasewicz (10 pkt) i Antoni Kwasigroch (5 pkt). Po trzy asy serwisowe w tym meczu mieli Kwasigroch oraz Dawid Pawlun.

Polska zagra w ćwierćfinale Uniwersjady z Chińskim Tajpej, a więc drużyną, która zajęła drugie miejsce w grupie A. Ćwierćfinały Uniwersjady odbędą się w poniedziałek - dwa mecze rozpoczną się o godz. 11:00, a dwa pozostałe - o godz. 14:00. O tej drugiej porze Polacy zagrają o awans do najlepszej czwórki. Dzień później odbędą się półfinały, a w czwartek będą rozegrane mecze o medale.