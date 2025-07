Potężne konsekwencje porażki Polaków z Bułgarią. Tak wygląda ranking FIVB

Reprezentacja Polski rozgrywa trzeci turniej Ligi Narodów. Tym razem część ekip siatkarskich, na czele z naszymi orłami, przeniosła się do Gdańska. Biało-Czerwoni na własnym terenie do tej pory wygrali 3:2 z Iranem i niespodziewanie polegli z Kubą 1:3 (25:22, 19:25, 21:25, 24:26).

Polacy wygrywają i... niewiele dopisują do rankingu FIVB

Niestety ta porażka była dla nas bolesna, nie tylko, jeśli chodzi o wynik i układ tabeli VNL. Bardzo mocno ona się odbiła na punktacji w rankingu FIVB, bo Biało-Czerwoni stracili aż 14,06 pkt, co sprawiło, że po tym starciu mieli 382,08 "oczek".

W trzecim meczu trzeciego turnieju VNL podopieczni Nikoli Grbicia mierzyli się z Bułgarią, z którą w ostatnich dziesięciu spotkaniach nie przegrali ani razu. Po pierwszym secie wydawało się, że to będzie szybkie starcie, bo Biało-Czerwoni wygrali do 17. Jednak w drugiej partii Bułgarzy sprawili nam psikusa, i pokonali Polaków 25:22. Niestety końcówka trzeciej partii znów należała do naszych rywali, którzy wyszli na prowadzenie 2:1 w setach, po zwycięstwie do 23.

W czwartym secie była bardzo zacięta walka, a Bułgarzy mieli nawet piłkę meczową. Na szczęście nasi siatkarze pokazali klasę i doprowadzili do tie-breaka (29:27). W decydującej partii górą byli Bułgarzy - 15:11 i zatriumfowali w tym meczu 3:2 (17:25, 25:22, 25:23, 27:29, 15:11).

Po tej porażce znów straciliśmy znaczną liczbę punktów w rankingu FIVB. Za ten mecz odjęto nam 12.96 pkt, co oznacza, że tuż przed ostatnim starciem gdańskiego turnieju Biało-Czerwoni mają 369,13 pkt. Druga Francja ma ich 365.67, ale o godz. 20:30 gra z Iranem.

Kwestia awansu do turnieju finałowego wyjaśni się więc w ostatniej kolejce, w której Polska zagra w niedzielę z Francją (20.30). Ostatecznie Polacy kończą mecz z Bułgarią z jednym punktem, bo przegrali 11:15 w tie-breaku. Co to oznacza z perspektywy tabeli Ligi Narodów?

Tabela Ligi Narodów po meczu Polska - Bułgaria:

1. Brazylia - 29 pkt, bilans setów 32:10

2. Włochy - 22 pkt, 27:14*

3. Polska - 21 pkt, 27:18

4. Francja - 20 pkt, 25:15*

5. Japonia - 20 pkt, 24:17

6. Kuba - 19 pkt, 26:23

7. Ukraina - 18 pkt, 24:22

8. Słowenia - 17 pkt, 19:17*

9. Bułgaria - 17 pkt, 22:20

10. USA - 17 pkt, 21:21

11. Niemcy - 17 pkt, 24:24

12. Iran - 16 pkt, 22:21*

13. Argentyna - 14 pkt, 21:24

14. Kanada - 14 pkt, 20:23

15. Serbia - 9 pkt, 13:26

16. Turcja - 9 pkt, 12:25

17. Chiny - 7 pkt, 9:28

18. Holandia - 5 pkt, 11:31

Porażka z Bułgarią w Ergo Arenie sprawia, że poza zwycięstwem nad Francją Polacy będą musieli spoglądać na wyniki pozostałych meczów, by być pewnym awansu do finałów Ligi Narodów, w którym zagra osiem drużyn.

Jak liczone są punkty do rankingu FIVB?

Wróćmy do rankingu. Dlaczego za porażkę z Bułgarią straciliśmy tyle "oczek", a za inne zwycięstwa np. 3:2 z Iranem dostaliśmy zaledwie 0,01 pkt? "Rankingowy algorytm oblicza prawdopodobieństwo wystąpienia wszystkich sześciu możliwych wyników danego meczu. Czyni to na podstawie bieżących rezultatów obu reprezentacji oraz ich danych historycznych. Jeśli drużyna uzyskała lepszy wynik niż przewidywany, zyskuje więcej rankingowych punktów. Adekwatnie jest w przypadku przegranych - jeśli zespół zagrał poniżej oczekiwań, traci więcej punktów. Im bliżej końcowy wynik jest najbardziej oczekiwanego wyniku, tym mniejsze są zyski i straty punktowe w rankingu" - tłumaczył Marcin Jaz na łamach Sport.pl.

Do tego sezonu reprezentacyjnego Polska przystępowała jako lider rankingu FIVB, miała ponad 400 punktów przed startem VNL. Na zakończenie trzeciego turnieju Ligi Narodów Biało-Czerwoni zmierzą się z Francją. Podopieczni Nikoli Grbicia na pewno pałają "rządzą zemsty" za porażkę w finale igrzysk olimpijskich w Paryżu.