Porobiło się! Tak wygląda tabela Ligi Narodów po wstydliwej porażce Polaków

W środę w Trójmieście trwa ostatni turniej Ligi Narodów. Reprezentacja Polski rozpoczęła go od wygranej 3:2 nad Iranem, ale potem przegrała 1:3 z Kubą. To sprawiło, że Polska nie mogła być pewna awansu do turnieju finałowego LN na dwie kolejki przed końcem rozgrywek grupowych. Zespół Nikoli Grbicia niejako mógł zbliżyć się do tego celu w przypadku zwycięstwa nad Bułgarią. Jak wygląda tabela Ligi Narodów po meczu Polska - Bułgaria?

REKLAMA

Zobacz wideo Zbliża się nowy sezon PlusLigi. Prezes Artur Popko zapowiada

Ależ emocje w Ergo Arenie. Polacy utrudnili sobie walkę o finały Ligi Narodów

Pierwszy set tego spotkania zakończył się zdecydowaną wygraną Polaków (25:17). Wydawało się, że drugi set też będzie wygrany przez Polaków, ale w samej końcówce Bułgarzy wyszli na prowadzenie i wygrali seta 25:22. Od początku trzeciego seta Polacy wypracowali sobie pięciopunktową przewagę. Niestety ona stopniała w samej końcówce, a Bułgaria wyszła na prowadzenie 2:1 w setach. Polacy musieli doprowadzić do tie-breaka, by zakończyć ten mecz z dwoma punktami.

Przez krótką chwilę w czwartym secie Polacy mieli trzy punkty przewagi, ale ostatecznie kończył się on wymianami punkt za punkt. Gdy Martin Atanasow przepchnął piłkę przy siatce, Bułgarzy prowadzili 24:23 i mieli piłkę meczową. Potem Polacy mieli trochę szczęścia przy siatce, gdy Tomasz Fornal zagrał piłkę jedną ręką obok bloku. Ostatecznie Polacy doprowadzili do tie-breaka, wygrywając seta 29:27 po asie serwisowym Jakuba Kochanowskiego.

Ostatecznie Polacy kończą mecz z Bułgarią z jednym punktem, bo przegrali 11:15 w tie-breaku. Co to oznacza z perspektywy tabeli Ligi Narodów?

Tabela Ligi Narodów po meczu Polska - Bułgaria:

1. Brazylia - 29 pkt, bilans setów 32:10

2. Włochy - 22 pkt, 27:14*

3. Polska - 21 pkt, 27:18

4. Francja - 20 pkt, 25:15*

5. Japonia - 20 pkt, 24:17

6. Kuba - 19 pkt, 26:23

7. Ukraina - 18 pkt, 24:22

8. Słowenia - 17 pkt, 19:17*

9. Bułgaria - 17 pkt, 22:20

10. USA - 17 pkt, 21:21

11. Niemcy - 17 pkt, 24:24

12. Iran - 16 pkt, 22:21*

13. Argentyna - 14 pkt, 21:24

14. Kanada - 14 pkt, 20:23

15. Serbia - 9 pkt, 13:26

16. Turcja - 9 pkt, 12:25

17. Chiny - 7 pkt, 9:28

18. Holandia - 5 pkt, 11:31

* - zespoły oznaczone gwiazdką jeszcze nie zagrały jedenastego meczu w Lidze Narodów

Zobacz też: Cały świat mówi o rywalach Polaków. Grbić zna ich od dziecka. "Wujek"

W sobotę odbędą się jeszcze mecze Iran - Francja i Słowenia - Włochy. Porażka z Bułgarią w Ergo Arenie sprawia, że poza zwycięstwem nad Francją Polacy będą musieli spoglądać na wyniki pozostałych meczów, by być pewnym awansu do finałów Ligi Narodów.

Polska zagra ostatni mecz w grupie Ligi Narodów w niedzielę o godz. 20:30, a jej rywalem będzie Francja. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.