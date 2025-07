Heynen jest zachwycony polskim siatkarzem. "Potrafi wszystko"

Po 10 meczach Polska zajmuje czwarte miejsce w tabeli tegorocznej edycji Ligi Narodów. Biało-Czerwoni zaliczyli ostatnio przed własną publicznością wpadkę z Kubą, która kosztowała ich drugie miejsce w grupie. Do Gdańska przybyła także reprezentacja Chin, której selekcjonerem jest znany i uwielbiany w naszym kraju Vital Heynen, który w 2018 roku sięgał z naszymi siatkarzami po mistrzostwo świata.

Oto co Vital Heynen sądzi o Tomaszu Fornalu

Wielu zawodników, którzy stanowią teraz o sile Polski - w tamtych czasach była młodymi chłopakami, którzy dopiero wchodzili do reprezentacji. W wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego" Onet szkoleniowiec opowiedział, co myśli o Tomaszu Fornalu i zdradził kilka anegdot z nim związanych. - Fornal jest świetnym gościem, który mówi rzeczy wprost, tak jak ja - oświadczył na wstępie.

- Uwielbiam go takim, jaki jest. Myślę, że byłby świetnym rozgrywającym. Nigdy nie opowiadałem tej historii, ale raz na treningu Fabian doznał kontuzji, a miałem tylko jednego rozgrywającego. Powiedziałem wtedy Fornalowi, żeby zagrał na rozegraniu. Tamtą gierkę wygrała drużyna Fornala. Zawsze uważałem, że Fornal jest najbardziej kompletnym graczem, jakiego znam. Potrafi wszystko. Myślę, że jak postawisz go w na środku, to będzie umieć grać jako środkowy - podkreślił.

- Nie śledziłem w ostatnich dwóch latach jego rozwoju, ale zawsze był takim facetem - powiedz mu, co ma zrobić i to zrobi - kontynuował.

Włosi chcieli Fornala w 2018 roku

Vital Heynen przytoczył jeszcze jedną anegdotę z udziałem Tomasza Fornala. W 2018 roku na jakimś treningu w Zakopanem dostrzegło go włoskie Lube. - Chcieli, żeby tam pojechał. Dzwonili do mnie i mówili: "przekonaj Fornala do przyjazdu do Włoch" - zdradził, wcześniej zwracając się do kamery i "pytając siatkarza", czy może to zdradzić.

- Miał wtedy 21 lat, więc powiedziałem mu, żeby nie odchodził, bo to za wcześnie - podkreślił.