25:12 w drugim secie! Polskie siatkarki zagrały z ćwierćfinalistkami LN

W środę reprezentacja Polski kobiet rozpocznie walkę o półfinał Ligi Narodów, kiedy to zagra w Atlas Arenie z Chinkami. Kilka dni wcześniej obie drużyny mogły się sprawdzić w sparingu. O ile pierwszy set wyszedł Chinkom, to w trzech kolejnych Polki pokazały się z bardzo dobrej strony. - No to już jest zabawa Polek - mówili komentatorzy Polsatu.