Koniec marzeń Polaków! Tak wygląda tabela LN po tym, co zrobiła Brazylia

Reprezentacja Polski siatkarzy zawiodła w czwartkowy wieczór w meczu z Kubą w ramach Ligi Narodów. Biało-Czerwoni w Ergo Arenie w Sopocie przegrali 1:3 (25:22, 19:25, 21:25, 24:26). W czwartym secie Polacy nie wykorzystali prowadzenia 24:21 i stracili pięć punktów z rzędu.

Polscy siatkarze stracili szanse na wygranie fazy zasadniczej Ligi Narodów

Mimo porażki z Kubą Polacy wciąż mieli szansę na wygranie fazy zasadniczej Ligi Narodów. Co prawda bardzo małe, ale jednak. Biało-Czerwoni, by zająć pierwsze miejsce po fazie zasadniczej, musieliby wygrać dwa ostatnie spotkania za trzy punkty z Bułgarią i Francją i liczyć na dwie porażki Brazylijczyków (z Turcją i Niemcami). W dodatku w tych meczach Brazylijczycy nie mogliby zdobyć choćby punktu. Jakby tego mało, to Włosi nie mogli odnieść dwóch zwycięstw (ze Słowenią i Holandią).

Już pierwszy warunek, związany z Brazylią, sprawił, że Polacy stracili szanse na wygranie fazy zasadniczej. Drużyna prowadzona przez trenera Bernardo Rezende w sobotni ranek pokonała Turcję 3:1 (25:22, 26:24, 22:25, 25:22). W drugim secie Brazylijczycy przegrywali już 9:15 i 15:19, a mimo to potrafili zwyciężyć.

Po tej wygranej Brazylijczycy zapewnili sobie końcowy triumf w fazie zasadniczej Ligi Narodów.

W sobotę odbędzie się jeszcze pięć spotkań w Lidze Narodów: Niemcy - USA (godz. 12.30), Serbia - Kanada (16.30), Iran - Francja (20.30) i Słowenia - Włochy (20.30).

Natomiast o godz. 17 Polacy zmierzą się z Bułgarią. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Tabela Ligi Narodów: