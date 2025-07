Reprezentacja Polski rozgrywa trzeci turniej Ligi Narodów. Tym razem część ekip siatkarskich, w tym nasi siatkarze, przeniosła się do Gdańska. W pierwszym meczu drużyna Nikoli Grbicia wygrała 3:2 z Iranem (25:19, 23:25, 25:18, 21:25, 15:8). Później bardzo zawiodła i przegrała 1:3 z Kubą (25:22, 19:25, 21:25, 24:26).

Liga Narodów. Kiedy mecz Polski z Bułgarią?

Teraz będzie mieć okazję na rehabilitację. Już w sobotę czekać ją będzie rywalizacja z Bułgarami. Nasi najbliżsi rywale radzą sobie w kratkę i niedawno przełamali serię trzech porażek z rzędu, pokonując Chiny. Aktualnie zajmują 11. miejsce w tabeli z dorobkiem 15 punktów. Polacy są czwarci.

W trwającym sezonie Grbić ma spory problem, ponieważ drużyna zmaga się z licznymi problemami zdrowotnymi. - Wszyscy są gotowi do gry, ale nie wszyscy są na swoim najlepszym poziomie. Bycie zdrowym i granie w siatkówkę na odpowiednim poziomie to dwie różne rzeczy. Na początku przygotowań wszyscy są zdrowi, ale nikt nie jest w formie. Potrzebujemy teraz czasu. Nie jest łatwo, bo gramy teraz cały czas, a potem mamy trzy tygodnie przerwy i pięć-sześć treningów w tygodniu. Ale musimy się adaptować do sytuacji i trenować, kiedy możemy - powiedział serbski trener po meczu z Kubą.

Siatkówka. Liga Narodów. Kiedy mecz Bułgaria - Polska? [TRANSMISJA, WYNIK]

Spotkanie reprezentacji Polski z Bułgarią odbędzie się w sobotę o godzinie 17:00. Będzie można je obejrzeć na antenie Polsatu, Polsatu Sport 1 oraz Polsatu Sport Premium 1. Transmisja będzie również dostępna na platformie Polsat Box Go. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.