Sensacja w Lidze Narodów. Upadły gigant odbija się od dna

W ostatnim czasie głośno było wokół "upadku" siatkarskiej reprezentacji Serbii. Z tym przeciwnikiem do niedawna musiała liczyć się każda drużyna na świecie. Jednak teraz jest w trakcie zmiany pokoleniowej, licząc, że młodsi będą godnie reprezentować ten kraj. Do tej pory nic nie wskazywało, że Serbowie unikną blamażu w tegorocznej edycji Ligi Narodów.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto prawda o siatkarskiej reprezentacji Polski w 2024 roku

Sensacja w Lidze Narodów. Serbia ogrywa Ukrainę

Zaczęła się ona dla nich bardzo dobrze, bo od zwycięstwa 3:1 z Turcją. Jednak później Serbowie notowali kolejne porażki z Chinami (0:3), Japonią (0:3), Polską (0:3), Iranem (1:3), Kubą (1:3), Argentyną (1:3), Niemcami (1:3), czy Włochami (0:3). W piątek 18 lipca wydawało się, że ich kolejnego rywala - Ukrainę czeka kolejny spacerek. Po 10 meczach nasi wschodni sąsiedzi plasowali się na szóstym miejscu z dorobkiem 18 punktów.

Ukraińcy weszli dobrze w ten mecz, bo zaczęli od prowadzenia 2:0. Jednak długo go nie utrzymali i po chwili tablica pokazywała wynik 2:3 dla Serbii. Gra była bardzo zacięta aż do wyniku 14:14, kiedy to Ukraina odskoczyła na cztery "oczka" (18:14). Ale byli nawet w stanie i taką przewagę roztrwonić. "Liczba błędów w grze całej ukraińskiej drużyny zaczęła rosnąć" - relacjonował sport.ua. Ostatecznie Serbowie wygrali pierwszą partię 25:22. Serwis podkreślił, że bardzo słabo zagrał w tej partii Witalij Szczytkow - rozgrywający reprezentacji Ukrainy.

Zobacz też: Polacy jeszcze nigdy tak nie zdenerwowali Grbicia. "To nie ma sensu"

"Wydawało się, że porażka w pierwszym secie była przede wszystkim konsekwencją własnych błędów i przedwczesnego „wygrania" seta w głowach „niebiesko-żółtych". Jednak po wyrównanym początku drugiego seta scenariusz się powtórzył – tym razem z jeszcze większą przewagą przeciwnika" - podkreślał sport.ua. Druga partia zakończyła się porażką 19:25. W trzeciej Serbowie dobili rywali i wygrali go 25:17, czego nikt się nie spodziewał jeszcze przed tym meczem.

Ukraińcy reagują na szokującą porażkę. Wskazali winowajców

Ukraińscy dziennikarze tłumaczą to zmęczeniem po "heroicznej walce z Włochami" w czwartek 17 lipca. "Liderzy w ataku byli wyraźnie zmęczeni" - czytamy. Przypomnijmy, że Ukraińcy przegrali z aktualnymi mistrzami świata 2:3. Z kolei sport24.ua podkreślał, iż "mimo że Serbowie w tym meczu byli słabsi, występ drużyny ukraińskiej nie układał się pomyślnie" - czytamy.

Ukraińskim siatkarzom pozostał kluczowy mecz z reprezentacją Kanady 20 lipca. Zadecyduje on o losach awansu do play-offów. Po tej wpadce Ukraińcy spadli na siódme miejsce z niezmienionym dorobkiem 18 pkt. Ósma Słowenia ma jedno "oczko" mniej. Tuż za ich plecami są siatkarze z USA i Iranu, którzy mają na swoim koncie 16 pkt i wciąż walczą o awans do najlepszej ósemki.

Z kolei Serbowie zmierzą się z Kanadą (19.07) i Słowenią (20.07). Te mecze będą ważne w kontekście zajęcia ostatniego miejsca. Po triumfie z Ukrainą zawodnicy z Bałkanów przesunęli się na 17. pozycję z dorobkiem 6 pkt. Na ostatnie miejsce spadli Holendrzy, którzy mają jedno zwycięstwo po dziesięciu meczach i pięć pkt na koncie. Od 2025 roku najsłabsze drużyny po fazie zasadniczej turnieju męskiego i żeńskiego są degradowane, a ich miejsce zajmą te najwyżej sklasyfikowane na świecie, które nie brały udziału w rozgrywkach.