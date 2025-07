Reprezentacja Polski przegrała trzeci mecz fazy zasadniczej Ligi Narodów, tym razem z Kubą 1:3 25:22, 19:25, 21:25, 24:26) i jeszcze nie ma pewnego awansu do turnieju finałowego w chińskim Ningbo. Szczególnie dziwi to, co stało się w czwartym secie. Biało-Czerwoni prowadzili 24:21, ale Kubańczycy zdobyli pięć punktów z rzędu i zamknęli mecz, zgarniając trzy punkty.

Gorąco w szatni Polski po porażce z Kubą

Atmosfera tuż po meczu z Kubą była wewnątrz kadry gorąca, co przyznał sam Tomasz Fornal. Przyjmujący nie chciał jednak zdradzać szczegółów wydarzeń z szatni naszej drużyny.

- Wydaje mi się, że takie rzeczy zostawia się między sobą w drużynie. Ja też postanowiłem tak zrobić - przyznał w rozmowie z Polsatem Sport.

Polscy siatkarze rzadko przegrywają u siebie. Ta porażka boli tym bardziej, że na trzeci turniej dołączyły największe gwiazdy kadry i dzięki nim Biało-Czerwoni miel wrzucić wyższy bieg. Tymczasem nie ma w Gdańsku wygranej za trzy punkty.

- Taki jest sport, ale uważam, że zawiedliśmy w czwartym secie. Po drugiej stronie byli klasowi zawodnicy. Lopez, Simon to są gracze, których chciałaby każda reprezentacja i każdy klub na świecie. Szkoda tego czwartego seta, bo powinniśmy doprowadzić do piątego - tłumaczył Fornal.

Jeden z liderów naszej kadry ma świadomość, ile rzeczy wymaga szybkiej poprawy, jeśli chce się ugrać coś więcej w kolejnych dwóch meczach.

- Każda minuta na treningu jest dla nas bardzo cenna. Wiemy, nad czym musimy popracować, bo ta gra nie powala i nie tak chcemy się prezentować przed tą wspaniałą publicznością - podsumował siatkarz.

Polscy siatkarze mają w piątek dzień przerwy. W sobotę zagrają z Bułgarią, a w niedzielę z Francją. Będą mieli okazję do zrewanżowania się za finał igrzysk olimpijskich.