Było już po meczu. Tak Kubańczycy podsumowali Leona

To nie był udany wieczór dla reprezentacji Polski w siatkówce. Podopieczni Nikoli Grbicia, choć wygrali pierwszego seta 25:22, to w ostatecznym rozrachunku przegrali z reprezentacją Kuby 1:3. To była trzecia porażka biało-czerwonych w tej edycji Ligi Narodów. Mecz miał szczególny wymiar dla Wilfredo Leona. Przyjmujący został oceniony przez dziennikarzy ze swojej pierwszej ojczyzny.