Karol Nawrocki szykuje się do objęcia urzędu prezydenta RP. Kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość 1 czerwca wygrał drugą turę wyborów, pokonując kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego. Okazuje się, że jednym z doradców nowej głowy naszego państwa będzie były mistrz świata i sportowiec, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Wieści w tej sprawie przekazał "Przegląd Sportowy".

REKLAMA

Zobacz wideo Urban nie wytrzymał! "Czy ja się nie przesłyszałem?!"

Co za nazwisko. To ma być doradca Nawrockiego

"Najpierw ogromne sukcesy na siatkarskich parkietach, a teraz błyskotliwie rozkręcająca się kariera polityczna. Według informacji Onetu Marcin Możdżonek ma znaleźć się w gronie najbliższych doradców Karola Nawrockiego. Były siatkarski mistrz świata i kapitan polskiej kadry tuż po wyborach wstąpił w szeregi partii Sławomira Mentzena. A teraz ma współpracować bezpośrednio z prezydentem elektem" - czytamy we wspomnianym źródle.

Marcin Możdżonek należy do grona sportowców, którzy w "życiu po życiu" - już po zakończeniu kariery zawodniczej - odnaleźli się. W 2023 roku były środkowy polskiej kadry został prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej. Do jego zainteresowań najwyraźniej należy także polityka, bowiem od wielu miesięcy chętnie udziela się w tematach politycznych. Bezskutecznie ubiegał się o urząd prezydenta Olsztyna. Udało mu się za to dostać do rady miasta.

Czy były siatkarz na 100% będzie doradcą Karola Nawrockiego?

"W rozmowie z Onetem Możdżonek stwierdził, że z komentarzem w tej sprawie "musi się wstrzymać do przyszłego tygodnia". - Na razie nie zaprzeczam i nie potwierdzam - uciął polityk. Według najnowszych informacji wszystko jest już jednak przesądzone" - czytamy w artykule "PS".

Marcin Możdżonek podczas kariery siatkarskiej należał do najlepszych zawodników. W 2014 roku stanowił ważne ogniwo reprezentacji, która pod wodzą Stephane'a Antigi wygrała mistrzostwo świata.