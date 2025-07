Tak Wilfredo Leon zareagował na hymn Kuby przed meczem Ligi Narodów

Polscy siatkarze bardzo dobrze radzą sobie w tegorocznej Lidze Narodów, mimo wielu problemów kadrowych. Najpierw zaczęło się od kłopotów Mikołaja Sawickiego, a teraz Biało-Czerwoni musieli mierzyć się z Iranem w osłabionym składzie, gdyż kontuzji doznał Aleksander Śliwka, który już był zgłoszony. Ostatecznie podopieczni Nikoli Grbicia poradzili sobie z Iranem 3:2 w gdańskiej Ergo Arenie. Dzięki temu Biało-Czerwoni po dziewięciu meczach mają 20 pkt i plasują się na drugim miejscu, tuż za Brazylią, która ma trzy "oczka" więcej.

REKLAMA

Zobacz wideo Wilfredo Leon zawodnikiem BOGDANKI LUK Lublin! "Trzeba działać"

Tak Leon zareagował na hymn Kuby

W kolejnym meczu Polacy podejmą Kubę. Wokół tego meczu jest mnóstwo podtekstów dotyczących Wilfredo Leona, który stamtąd pochodzi, ale wybrał grę dla reprezentacji Polski. Przyjmujący ostatnio był pytany o to, czy jego serce "zabije mocniej", gdy usłyszy hymn Kuby. - Słuchajcie, ja reprezentuję - i tu klepie dłonią polską flagę na swojej reprezentacyjnej koszulce. - To mówi wszystko. Nie ma żadnych emocji tu czy tam. Po prostu jestem Polakiem i tyle. Mam szacunek dla moich kolegów, dawnych kolegów, członków ich sztabu szkoleniowego oraz ludzi, którzy są na Kubie, ale powtórzę - gram dla reprezentacji Polski. Jak trener mi powie, że mam wejść na boisko i wykonać robotę, to robota zostaje wykonana i tyle - tłumaczył.

Kiedy już wybrzmiał kubański hymn Wilfredo Leon był skupiony i patrzył przed siebie. Kiedy odśpiewywano polski hymn, siatkarz odśpiewał "Mazurka Dąbrowskiego". Nie było widać zmiany zachowania polskiego przyjmującego. Na pewno ucieszył się, że spotka się z dawnymi kolegami.

Wilfredo Leon krytykowany, że... nie śpiewa polskiego hymnu

W przeszłości Wilfredo Leon był krytykowany, że nie śpiewa polskiego hymnu. – Nie wiem, czy wszyscy zwróciliśmy uwagę na to, że jako jedyny nie śpiewał naszego hymnu. Na pewno hymn kubański by zaśpiewał, a polskiego nie śpiewa. To tak podsumowując, dlaczego nie akceptuję tego, że Leon gra w reprezentacji Polski - grzmiał jakiś czas temu w Studiu TVP Sport Zbigniew Bartman. Były siatkarz przeprosił później Leona w specjalnym komunikacie.

Zobacz też: Grbić ma już dość. Chce iść po pomoc do kościoła

Mecz Polska - Kuba będzie bardzo sentymentalny dla Wilfredo Leona. W aktualnym składzie naszych rywali występuje trzech zawodników, z którymi grał. Jedynie z Roberlandym Simonem w składzie wywalczył 15 lat temu ostatni medal MŚ dla Kuby. "Razem grali w kadrze od momentu, gdy Leon trafił do niej w wieku zaledwie 14 lat" - przypominała Agnieszka Niedziałek.

Mecz rozpoczął się o godz. 20:00, a transmisję na żywo można śledzić na sportowych kanałach Polsatu. Ponadto to spotkanie jest dostępne online w Polsat Box Go (po wykupieniu odpowiedniego pakietu). Na tekstową relację zapraszamy na stronę Sport.pl i do aplikacji Sport.pl LIVE.