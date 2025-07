Tak wygląda tabela Ligi Narodów po tym, co się stało w meczu Polski

Polska pokonała Iran 3:2 (25:19, 23:25, 25:18, 21:25, 15:8), za co zgarnęła dwa punkty do tabeli Ligi Narodów. Drugi raz w tym sezonie zwyciężyła po tie-breaku, ostatnio stało się to w meczu z Kanadą w drugim turnieju w Chicago. Tam także przegrali po pięciu setach z Włochami.

Tak wygląda tabela LN

Dla polskich siatkarzy wygrana z Iranem była siódmą w tegorocznej edycji LN. Pozwoliła ona utrzymać się w czołówce, ale nie na drugim miejscu, tylko już na trzecim.

Przed Polską znaleźli się Włosi. Zrównali się punktami z naszą reprezentacją, także mają ich 20. W środę rozbili Serbię 3:0. Serbowie to najsłabsza drużyna tej edycji rozgrywek i jest prawdopodobne, że z hukiem wypadnie ze światowej elity.

Włochy mają identyczną liczbę punktów, bilans zwycięstw (7-2) oraz setów (24:12), ale to nie wcześniejsza wygrana 3:2 pozwoliła im wyprzedzić Biało-Czerwonych. Bezpośrednie spotkanie decyduje o kolejności w tabeli jako ostatnie. Italia ma lepszy stosunek małych punktów od naszej drużyny.

Minimalnie odskoczyła Brazylia po wygranej z Argentyną 3:1, czyli za trzy punkty. "Canarinhos" prowadzą, odnieśli najwięcej zwycięstw ze wszystkich drużyn.

Miejsca dające prawo gry w fazie finałowej w tym momencie zajmują też Japonia, Francja, Ukraina i Kuba. Chiny, które będą gospodarzem, mają pewny udział. Są na 15. pozycji. Na tym traci będąca na ósmym miejscu Słowenia.

W pozostałych trzech meczach fazy zasadniczej LN Polacy zagrają z Kubą (czwartek, godz. 20:00), Bułgarią (sobota, godz. 17:00) i Francją (niedziela, godz. 20:30).

Tabela Ligi Narodów po dziewięciu kolejkach (podano kolejno liczbę punktów, bilans zwycięstw i bilans setów):

Brazylia 23 pkt., 8-1, 26:9 Włochy 20 pkt., 7-2, 24:12 Polska 20 pkt. 7-2, 24:12 Japonia 18 pkt. 6-3, 21:12 Francja 18 pkt., 6-3, 22:13 Ukraina 17 pkt., 6-3, 23:16 Kuba 15 pkt., 5-4, 21:19 Słowenia 14 pkt., 5-4, 16:17 Argentyna 13 pkt., 5-4, 18:18 USA 13 pkt., 5-4, 16:17 Niemcy 15 pkt., 4-5, 20:19 Iran 13 pkt., 4-5, 19:21 Bułgaria 12 pkt., 4-5, 16:18 Kanada 11 pkt., 3-6, 16:20 Chiny 7 pkt., 2-7, 9:22 Turcja 6 pkt., 2-7, 8:21 Holandia 5 pkt., 1-8, 11:25 Serbia 3 pkt., 1-8, 7:25

O kolejności w tabeli fazy zasadniczej LN decydują kolejno liczba zwycięstw, liczba punktów, stosunek setów, stosunek małych punktów i wynik bezpośredniego meczu.