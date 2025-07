Tak Fornal zareagował na to, co stało się w polskiej kadrze. Brawo, brawo!

"Podczas wtorkowego treningu Aleksander Śliwka doznał urazu prawej stopy. Kontuzja wyklucza go z udziału w turnieju 3. tygodnia Siatkarskiej Ligi Narodów, który odbywa się w Gdańsku" - poinformował we wtorek profil "Polska siatkówka". Dla siatkarskiej reprezentacji Polski to z pewnością spora strata. Śliwka pod nieobecność Bartosza Kurka pełnił funkcję jej kapitana.

Koszmar Aleksandra Śliwki. Nagle wypadł z kadry. Fornal reaguje

Jak podał w środę "Przegląd Sportowy Onet", lekarze nie stwierdzili u Śliwki żadnych złamań, ale mogło dojść do uszkodzeń i naruszeń w obrębie stawu skokowego. W tej sytuacji czeka najprawdopodobniej kilka tygodni pauzy. Przyjmującego zabraknie m.in. podczas najbliższych meczów Polaków z Iranem, Kubą, Bułgarią i Francją, które odbędą się w tym tygodniu. Mimo to koledzy z drużyny o nim nie zapominają.

Na pierwszy ogień w ramach turnieju Ligi Narodów w Gdańsku nasi siatkarze zmierzą się z reprezentacją Iranu. Dwie godziny przed jego rozpoczęciem wymowne zdjęcie na InstaStories zamieścił inny z naszych kadrowiczów - Tomasz Fornal. Widać na nim dłoń, na której napisał flamastrem liczbę "11" oraz dorysował serduszko.

Piękny gest Tomasza Fornala. "Bracie, jesteśmy z Tobą"

W ten sposób Fornal przypomniał kibicom o kontuzjowanym koledze, który w reprezentacji gra właśnie z numerem 11. - Bracie, jesteśmy z Tobą - napisał i oznaczył Aleksandra Śliwkę. Na gest siatkarza błyskawicznie zareagował Jakub Balcerzak. - Uwielbiam tę drużynę - powtórzył siedem razy na platformie X.

Mecz Polska - Iran rozpocznie się w środę 16 lipca o godz. 20:00. Funkcję kapitana pod nieobecność Kurka i Śliwki ma w nim pełnić Jakub Kochanowski. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.