Nowe wieści w sprawie kontuzji Śliwki. Oto diagnoza

"Podczas wtorkowego treningu Aleksander Śliwka doznał urazu prawej stopy. Kontuzja wyklucza go z udziału w turnieju 3. tygodnia siatkarskiej Ligi Narodów, który odbywa się w Gdańsku. Aleksandrowi życzymy jak najszybszego powrotu do zdrowia" - taki komunikat pojawił się tuż przed północą na twitterowym profilu PZPS.

Nowe informacje ws. kontuzji Śliwki

Jak podaje "Przegląd Sportowy Onet", który powołuje się na rzecznika kadry Mariusza Szyszkę, Aleksander Śliwka spędził noc w szpitalu, ale rano opuścił placówkę i wrócił do hotelu, w którym przebywa siatkarska reprezentacja Polski. Przeszedł wszelkie konieczne badania.

Według informacji "PS" lekarze nie stwierdzili żadnych złamań, ale mogło dojść do uszkodzeń i naruszeń w obrębie stawu skokowego. Trzeba się nastawić na to, że przerwa potrwa co najmniej kilka tygodni. Co prawda brakuje szczegółowych informacji nt. kontuzji, ale wiadomo, że kluczowa miała być szybka reakcja lekarzy. Ona może być istotna dla procesu rehabilitacji Śliwki.

W tym sezonie polska kadra jest naznaczona różnymi urazami i kontuzjami. Oprócz Śliwki i Bartosza Kurka z problemami zdrowotnymi zmagali się m.in. Bartosza Bednorza, Bartłomieja Bołądzia, Artura Szalpuka, Jakuba Kochanowskiego, Mateusza Porębę i Sebastiana Adamczyka.

Polscy siatkarze zagrają w środę z Iranem (godz. 20:00). W kolejnych meczach w Gdańsku zmierzą się z Kubą, Bułgarią i Francją.

Przed trzecim turniejem fazy zasadniczej Ligi Narodów Polacy zajmowali drugie miejsce w tabeli. Jedną nogą są już w turnieju finałowym, a ten odbędzie się w chińskim Ningbo w dniach 30 lipca - 3 sierpnia. Potem Biało-Czerwoni przystąpią do przygotowań do mistrzostw świata, gospodarzem będą Filipiny.