Tak wygląda tabela Ligi Narodów po jednostronnym meczu Polski z Brazylią

Polskie siatkarki rozpoczęły ostatni turniej Ligi Narodów w japońskiej Chibie od zwycięstwa 3:1 nad Koreą Południową. W drugiej serii czekało je znacznie bardziej wymagające zadanie, czyli starcie z Brazylijkami, wicemistrzyniami świata i brązowymi medalistkami olimpijskimi.

REKLAMA

Zobacz wideo Kobiety chcą zarabiać tyle samo co mężczyźni? Moura Pietrzak: Potrzebujemy dobrego wynagrodzenia, by móc po prostu grać

Polskie siatkarki przegrały z reprezentacją Brazylii. Oto jak wygląda tabela Ligi Narodów

Do połowy pierwszego seta obie drużyny szły łeb w łeb. Później zaczęła rosnąć przewaga Brazylii, która ostatecznie wygrała 25:22. I choć drugą partię zaczęły bardzo słabo (2:8), to odrobiły straty z nawiązka i triumfowały 25:21. Później reprezentantki Polski się odgryzły i w trzecim secie zwyciężyły 25:21, lecz w czwartym poległy 22:25, co oznaczało dla nich porażkę w całym meczu. I zakończyło serię sześciu wygranych w LN.

Zobacz również: Było 2:1 i 10:5. Polki dokonały czegoś niewiarygodnego

Jak ten rezultat wpływa na tabelę Ligi Narodów? Zarówno Polki, jak i Brazylijki pozostały na miejscach, które zajmowały wcześniej, czyli odpowiednio na czwartym i drugim. Tyle że drużyna prowadzona przez Stefano Lavariniego może zostać wyprzedzona przez Turczynki, które rozegrały jeden mecz mniej. Natomiast zespół z Ameryki Południowej zrównał się liczbą zwycięstw i punktów z Włoszkami, lecz ma gorszy bilans setów (a liderki dodatkowe spotkanie w zanadrzu).

Tabela Ligi Narodów po meczu Polska - Brazylia

Włochy: 10 zwycięstw - 0 porażek, 28 punktów, 30:5 bilans setów Brazylia: 10-1, 28 pkt, 30:11 Japonia: 8-2, 24 pkt, 27:8 Polska: 8-2, 24 pkt, 27:12 Turcja: 8-1, 22 pkt, 25:8 Niemcy: 6-4, 19 pkt, 24:18 Chiny: 6-3, 17 pkt, 21:15 Stany Zjednoczone: 6-4, 17 pkt, 21:18 Francja: 4-7, 14 pkt, 20:25 Holandia: 4-6, 13 pkt, 16:22 Czechy: 4-5, 10 pkt, 15:19 Dominikana: 4-6, 10 pkt, 16:24 Bułgaria: 3-7, 9 pkt, 16:26 Belgia: 3-7, 8 pkt, 12:25 Kanada: 2-7, 7 pkt, 13:25 Serbia: 1-9, 8 pkt, 15:28 Tajlandia: 1-9, 5 pkt, 9:28 Korea Południowa: 1-9, 4 pkt, 9:29

Przed polskimi siatkarkami jeszcze dwa spotkania w fazie grupowej Ligi Narodów. W sobotę 12 lipca o godz. 12:20 czasu polskiego zmierzą się z Japonkami - relacja tekstowa na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.