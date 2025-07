25:15 w drugim secie! Nokaut w Lidze Narodów, rywalki były bez szans

Włoszki od lat stanowią jedną z najmocniejszych reprezentacji na świecie. To aktualne mistrzynie olimpijskie oraz obrończynie tytułu w Lidze Narodów. Eksperci opisują je jako zespół kompletny, który ma zarówno siłę rażenia (za sprawą jednej z najlepszych siatkarek na świecie, Paoli Egonu), jak i bardzo poukładaną i skuteczną grę w przyjęciu oraz obronie.

Włoszki zdominowały Belgię w Lidze Narodów. Co za występ

O potencjale siatkarskim Italii przekonywały się też nasze zawodniczki. Ekipa Stefano Lavariniego w trakcie poprzedniej edycji Ligi Narodów była bez szans w meczu z Włoszkami - przegrała w półfinale po trzech szybkich setach. Biało-Czerwone wiedzą jednak jedno: jeśli chcą zdobywać medale wielkich imprez, to muszą radzić sobie też z ekipami tego pokroju. Inna sprawa, że faza grupowa tegorocznej Ligi Narodów ułożyła się w ten sposób, że z Włoszkami najwcześniej zmierzymy się w turnieju finałowym w Łodzi.

Stefano Lavarini może jednak obserwować mistrzynie olimpijskie i przygotowywać swoją kadrę do ewentualnego starcia w drugiej połowie lipca. Dzisiaj Włoszki pokazały pełnię mocy. Podczas spotkania w holenderskim Apeldoorn nie pozwoliły Belgii na zdobycie więcej niż 19 punktów w żadnym z trzech setów. To była siatkarska dominacja ze strony ekipy, która w trwającej Lidze Narodów nie doznała jeszcze żadnej porażki. A do końca fazy grupowej zmierzy się tylko z Holandią, Serbią i Turcją.

W tabeli Ligi Narodów niepokonane Włoszki zajmują obecnie pierwsze miejsce, a Polki drugie. Bilans z jedną porażką (poza Biało-Czerwonymi) mają jeszcze trzecie Brazylijki oraz piąte Turczynki.

Włochy - Belgia 3:0 (25:19, 25:15, 25:18)