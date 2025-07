Polskie siatkarki nie miały litości dla rywalek! Jest awans do ćwierćfinału MŚ

Polskie siatkarki z kompletem pięciu zwycięstw i bilansem setów 15:5 wygrały rywalizację w grupie C na mistrzostwach świata U-19. Tym samym w 1/8 finału turnieju rozgrywanego w Chorwacji i Serbii w dniach 2-13 lipca. Dotychczas zespół prowadzony przez Marcina Orlika pokonał m.in. mistrzynie Europy Bułgarki 3:1, wicemistrzyni świata sprzed dwóch lat Turczynki 3:0 oraz aktualne mistrzynie świata Amerykanki 3:2.

Polskie siatkarki U-19 z awansem do ćwierćfinału mistrzostw świata!

W meczu 1/8 finału reprezentacja Polski U-19 zmierzyła się z rówieśniczkami z Tajlandii, która zajęła czwarte miejsce w tabeli grupy A. W pierwszym secie nasze zawodniczki od początku kontrolowały wydarzenia, prowadząc kilkoma punktami. Było już 8:3, ale z czasem rywalkami niwelowały tę przewagę do nawet trzech lub dwóch punktów. Jednak od stanu 16:13 Polki wrzuciły wyższy bieg i zdobyły aż dziewięć punktów przy czterech Tajek. Efekt? Set wygrany pewnie i spokojnie 25:17.

Drugi set był już jednak bardziej wyrównany i Tajki potrafiły mieć jednopunktowe prowadzenie. Nie trwało to długo, gdyż znowu nasze zawodniczki poprawiły grę na zagrywce, w bloku i kontratakach, co pozwoliło im systematycznie powiększać przewagę, a w ostateczności wygrać całego seta 25:20. Brakowało tylko jednego do awansu do ćwierćfinału.

W trzecim secie Tajki nie odpuszczały, bo wiedziały, że dla nich to być albo nie być w całym turnieju. Chociaż Polki prowadziły już 20:17, to wtedy stały się mniej dokładne i po chwili było po 20! Nasze zawodniczki musiały więc do końca uważać, żeby niepotrzebnie nie przedłużać tego spotkania. Ostatecznie Polki wygrały tę wojnę nerwów, seta 25:23, a mecz 3:0.

Polska - Tajlandia 3:0 (25:17, 25:20, 25:23).

W ćwierćfinale mistrzostwa świata U-19 Polki zmierzą się z Japonkami. Zawodniczki z Kraju Kwitnącej Wiśni w swoim meczu 1/8 finału pokonały Chińskie Tajpej 3:1 (20:25, 25:16, 25:22, 25:18).