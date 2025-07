Wilfredo Leon, a teraz on. Oto nowy trener Bogdanki Lublin. Hit nad hity!

Bogdanka LUK Lublin rok temu dokonała być może największego hitu transferowego w historii polskich rozgrywek, sprowadzając Wilfredo Leona. Mimo obecności jednego z najlepszych siatkarzy świata, mało kto typował ją do medalu PlusLigi w sezonie 2024/2025. A jednak - to właśnie drużyna z województwa lubelskiego okazała się najlepsza w Polsce. Duża była w tym zasługa nie tylko samych siatkarzy, ale trenera Massimo Bottiego i jego sztabu szkoleniowego.

To on poprowadzi mistrzów Polski. Co za informacja!

Transfery w świecie siatkówki, również te trenerskie, mają jednak to do siebie, że dogaduje się je jeszcze w trakcie sezonu. Tym samym Botti w listopadzie zeszłego roku (co sam potwierdził) porozumiał się z Asseco Resovią Rzeszów, aby być jej trenerem od rozgrywek 2025/2026. Włoch zatem zdobył mistrzostwo Polski z Bodganką LUK Lublin, która pokonała w majowym finale PlusLigi Aluron Wartę Zawiercie, a chwilę później zaczął pakować walizki.

Władze klubu dość długo szukały nowego szkoleniowca, ale dzisiaj gruchnęły oczekiwane wieści: od przyszłego sezonu trenerem Bogdanki będzie Stephane Antiga! A więc człowiek, który w 2014 roku poprowadził naszą kadrę do historycznego, złotego medalu mistrzostwa świata. Jest to o tyle zaskakujące, że Francuz w ostatnich latach "specjalizował się" w żeńskiej siatkówce. Ostatnio trenerem w PlusLidze był jeszcze w 2019 roku, kiedy pracował w Onico Warszawa.

Teraz natomiast Antiga spróbuje wraz z ekipą z Lublina obronić mistrzostwo Polski, a także poprowadzi ją w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Francuz na pewno nie będzie mógł narzekać na "narzędzia", które dostanie. Bogdance udało się utrzymać trzon składu z poprzedniego sezonu, a także sprowadzić m.in. Hilira Henno, jednego z najciekawszych francuskich siatkarzy młodego pokolenia. Problemem jest jedynie sytuacja Mikołaja Sawickiego, który został przyłapany na dopingu i próbuje udowodnić swoją niewinność.