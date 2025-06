Trzęsienie ziemi u mistrzyń Polski. Zdobył złoto i odchodzi

"Historia Stephane'a Antigi potwierdza tezę, że czasem to życie pisze najlepsze scenariusze. Jako siatkarz w barwach Skry Bełchatów pięć razy zdobył mistrzostwo Polski, a kilka miesięcy po ostatnim z tych sukcesów - jako początkujący trener - poprowadził reprezentację Polski do triumfu w mistrzostwach świata. Po pięciu latach pracy z zawodniczkami Developresu przyjęło się jednak żartobliwie, że jest skazany na srebro" - pisała Agnieszka Niedziałek ze Sport.pl. Szkoleniowiec udowodnił jednak klasę i sięgnął z zespołem po mistrzostwo Polski.

Stephane Antiga żegna się z Developresem Rzeszów. "Ten klub jest niesamowity"

Od dłuższego czasu wiadomo było jednak, że jest to dla niego ostatni sezon w rzeszowskiej ekipie. Antiga wraca do PlusLigi i w rozgrywkach 2025/26 będzie prowadził Bogdankę LUK Lublin. Zanim dołączy do nowej drużyny, postanowił pożegnać się zarówno z kibicami, jak i wszystkim dotychczasowym współpracownikom.

- Kochani kibice, chciałem powiedzieć - do zobaczenia. Zostawiam w Rzeszowie kawałek życia, serca i dużo emocji. (...) Dziękuję za wasze wsparcie, za waszą obecność na trybunach. Ta atmosfera na Podpromiu, razem z sukcesami sprawia, że ten klub jest niesamowity - przekazał w specjalnie zamieszczonym materiale wideo na Instagramie.

- Chciałbym podziękować też zawodniczkom za współpracę, miałem przyjemność poznać bardzo dużo fajnych dziewczyn. Każda z nich robiła postępy, jestem dumny z tego i z tego, co udało nam się osiągnąć - podsumował, zaznaczając, że ten ostatni miesiąc był najważniejszy, gdyż w końcu wygrali mistrzostwo Polski.

Niewiele brakowało jednak, by na stałe przypięta została do trenera łatka "srebrnej klątwy Stephane'a Antigi". - Mógłbym być największym przegranym w tej sytuacji. Przy triumfie nie szuka się raczej największego zwycięzcy. Choć może niektórym dany sukces daje nieco więcej szczęścia. Mogę powiedzieć, że jestem teraz naprawdę szczęśliwy ze względu na wszystkie osoby pracujące od lat w Developresie - wyznał w kwietniu Antiga.

Developres zdobył mistrzostwo Polski, natomiast w Lidze Mistrzyń doszedł do ćwierćfinału. Tam lepsze od niego okazało się włoskie Conegliano, które wygrało pewnie oba spotkania 3:0. Jeśli chodzi o tegoroczne trofea, to w lutym Developres sięgnął również po Puchar Polski.