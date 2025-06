Biało-Czerwoni meczem z Brazylią zakończyli drugi tydzień zmagań w tegorocznej Lidze Narodów. Porażka sprawiła, że stracili pozycję lidera w tabeli tych rozgrywek. 18 zdobytych punktów i bilans spotkań 6-2 sprawia jednak, że Polacy kończą ten etap zmagań na dobrym, drugim miejscu.

- Każdy z meczów był świetnym doświadczeniem dla moich chłopaków. Niektórzy mieli je już wcześniej i to było dla nich potwierdzenie pewnych rzeczy, które już wiedzieli. Inni, nowi, przeżywali nowe doświadczenia. Każde spotkanie daje im więc okazję do nauki, do przyjmowania odpowiedniego nastawienia, zachowań, nauki tego, jak się skupić. Ten drugi turniej był wartościową lekcją dla wielu zawodników - powiedział Grbić w rozmowie z VolleyballWorld.

Jasna zapowiedź Grbicia. W Gdańsku można spodziewać się powrotów

W pierwszych dwóch tygodniach skład reprezentacji Polski można było uznać wręcz za eksperymentalny. Grbić celowo rotował personaliami, dając odpocząć największym gwiazdom, które podczas sezonu klubowego były zarazem najbardziej eksploatowane.

Taki zamysł było widać także w ostatnim spotkaniu z Brazylią. W wyjściowym składzie Biało-Czerwonych na mecz znaleźli się Marcin Komenda, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk, Szymon Jakubiszak, Sebastian Adamczyk, Kewin Sasak i Mateusz Czunkiewicz. Poza Semeniukiem żadne z powyższych nazwisk w ostatnich latach nie stanowiło o sile głównej kadry Grbicia.

Przed trzecim tygodniem VNL, który Biało-Czerwoni zagrają w gdańskiej Ergo Arena, trener kadry dał do zrozumienia, że pojawią się w niej bardziej znane nazwiska: - Zmienię wielu zawodników, ponieważ wielu moich siatkarzy trenuje aktualnie w Polsce. Teraz zbierzemy wszystkich razem. Nie chcę powiedzieć, że wystartujemy od zera, ale musimy uzyskać odpowiedni feeling między wracającymi chłopakami. A może i wykreować nowy. Obaj moi rozgrywający z poprzednich lat są poza listą na Ligę Narodów, więc trzeba będzie odnaleźć rytm, poznać się lepiej.

Ostatni tydzień zmagań Ligi Narodów odbędzie się w dniach 16-20 lipca. Reprezentacja Polski zmierzy się w nim kolejno z Iranem, Kubą, Bułgarią oraz Francją. Z kolei tegoroczne finały rozgrywek zostaną rozegrane w dniach 30 lipca - 3 sierpnia w chińskim Ningbo. Weźmie w nich udział siedem najlepszych reprezentacji fazy zasadniczej oraz zespół gospodarzy.