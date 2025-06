Są na dnie, mają bilans 1-15! Katastrofa potęgi w Lidze Narodów

W niedzielę serbska reprezentacja mężczyzn doznała kolejnej porażki w Lidze Narodów. Tym razem lepsi od siatkarzy z Bałkanów okazali się Niemcy, którzy pokonali ich 3:1. Wcześniej Serbowie ulegali już kolejno Argentynie, Kubie, Iranowi, Polsce, Japonii oraz Chinom. Jakby tego było mało, w żadnym z tych spotkań nie potrafili nawet doprowadzić do tie breaka. Jedyne zwycięstwo udało im się osiągnąć z Turcją, z którą w ramach inauguracji tegorocznej VNL wygrali 3:1. Były to więc miłe złego początki.

Jakkolwiek absurdalnie by to nie zabrzmiało, serbscy siatkarze chociaż mogą pochwalić się jakimś zwycięstwem. Tej sztuki w Lidze Narodów nie udało się jeszcze dokonać ich rodaczkom, które poniosły porażkę w każdym z ośmiu spotkań tegorocznej kobiecej edycji tych zawodów. To nawet nie jest kryzys. To istny kataklizm.

Dziś zespoły do bicia. Kiedyś światowe potęgi, hurtowo zdobywające medale

Łączny bilans obu serbskich reprezentacji wynosi jedno zwycięstwo i aż 15 porażek. Zarówno panie jak i panowie w tabelach Ligi Narodów plasują się na samym dnie i są zagrożeni spadkiem. A przecież mowa o narodzie, który do niedawna zajmował czołowe lokaty na prawie każdych ważnych siatkarskich zawodach.

Serbowie to mistrzowie olimpijscy z 2000 roku, choć wówczas grali jeszcze jako Jugosławia. Tamtą drużynę doskonale pamięta Nikola Grbić, który grał w niej na pozycji rozgrywającego. Dwa razy stali też na podium mistrzostw świata i dziewięć razy wywalczali medal Ligi Narodów (dawniej Ligi Światowej. Turniejem, który mógł uchodzić za ich konika, były mistrzostwa Europy, które wygrywali aż trzykrotnie. Ostatni raz w 2019 roku, więc wcale nie tak dawno temu.

Serbskie siatkarki także nie odstawały sukcesami od kolegów po fachu. W 2019 roku tamtejsza siatkówka w ogóle mogła poszczycić się mianem królowej Europy, gdyż one także zdobyły mistrzostwo kontynentu. Podobnie jak panom, ogólnie dokonały tego trzy razy w historii. Poza tym, zdobyły między innymi cztery medale Ligi Narodów, dwa medale olimpijskie (2016 i 2020) czy też dwa złota mistrzostw świata - kolejno w 2018 i 2022 roku.

Innymi słowy, obie reprezentacje mają za sobą ogromne sukcesy i to odnoszone dosłownie kilka sezonów temu. Tym bardziej boleć musi ich tak potężny zjazd w 2025 roku, który może skutkować nawet spadkiem z Ligi Narodów.