Tak wygląda ranking FIVB po meczu wygranej Polaków z Amerykanami

Reprezentacja Polski jest coraz bliżej zapewnienia sobie udziału w turnieju finałowym Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Zespół Nikoli Grbicia wygrał 3:0 ze Stanami Zjednoczonymi (25:20, 25:21, 25:22) i tym samym awansował na pierwsze miejsce. To też efekt wygranej 3:2 Brazylii nad Włochami, po której Brazylia otrzymała dwa punkty. Polska ma punkt przewagi nad Brazylią, z którą o godz. 23:00 zagra bezpośredni mecz. Jak wygląda sytuacja Polaków w rankingu FIVB?

Polska odbudowuje swój wynik w rankingu FIVB. Tyle punktów dostała po meczu z USA

Reprezentacja Polski podchodziła do turnieju Ligi Narodów jako lider rankingu FIVB z 401,31 pkt, który ma wyraźną przewagę nad Francuzami. Wygrane 3:1 z Holandią i 3:2 z Kanadą gwarantowały Polsce dodatkowe 0,01 pkt. Za zwycięstwo 3:1 nad Japonią Polska otrzymała 4,18 pkt. Za 3:0 z Turcją - 0,96 pkt. Za 3:0 z Serbią - 2,49 pkt. Bardzo bolesna dla Polaków okazała się porażka 2:3 z Włochami, przez którą stracili 8,49 pkt w rankingu FIVB. Zwycięstwo nad Amerykanami poprawia sytuację Biało-Czerwonych w tabeli.

Dzięki zwycięstwu 3:0 nad USA Polska otrzymała dodatkowe 7,2 pkt do rankingu FIVB, co oznacza, że obecnie ma 407,67 pkt. To przewaga 44,24 pkt nad drugą Francją i 59,89 pkt nad trzecimi Włochami.

TOP 10 rankingu FIVB po meczu Polska - USA:

1. Polska - 407,67 pkt

2. Francja - 363,43 pkt

3. Włochy - 347,78 pkt

4. USA - 341,97 pkt

5. Brazylia - 331,73 pkt

6. Słowenia - 327,29 pkt

7. Japonia - 322,92 pkt

8. Niemcy - 270,15 pkt

9. Argentyna - 264,75 pkt

10. Kuba - 264,07 pkt

Polska będzie miała jeszcze jedną szansę na poprawienie swojego wyniku w rankingu FIVB podczas turnieju Ligi Narodów w Chicago. W niedzielę o godz. 23:00 Biało-Czerwoni zagrają z Brazylią. Potem rywalizacja przeniesie się do Ergo Areny, gdzie Polska będzie grać o awans z Iranem (16.07), Kubą (17.07), Bułgarią (19.07) i Francją (20.07).

Co za mecz Polaków w Chicago. "Mistrzowska gra"

Wygrana Polaków nad Amerykanami była zdecydowana i bezdyskusyjna. Wśród najlepszych w kadrze Polski był m.in. Michał Gierżot, Aleksander Śliwka czy Jakub Nowak.

"Kapitalnie patrzyło się, jak od początku na parkiecie błyszczą wspomniany Gierżot, Kewin Sasak czy Szymon Jakubiszak. Atmosfera na trybunach trochę przypominała tę z walk Andrzeja Gołoty, jakie toczył w Stanach ćwierć wieku temu. Tylko że teraz nasi rodacy zza oceanu nie musieli żyć mistrzowskimi nadziejami. Oni dostawali mistrzowską grę najlepszej drużyny polskiego sportu" - pisał Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.