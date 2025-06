Tak wygląda tabela Ligi Narodów po niewiarygodnym meczu Polska - USA

Wspaniały mecz rozegrali nasi siatkarze w nocy z soboty na niedzielę polskiego czasu. Na zakończenie siódmej kolejki Ligi Narodów 2025 podopieczni Nikoli Grbicia wygrali z USA bez straty seta.

REKLAMA

Zobacz wideo Lublin mistrzem Polski w siatkówce. Marcin Komenda: Przed sezonem mało kto na nas stawiał

Triumf Polski nad USA był świętem dla wielu tysięcy naszych rodaków mieszkających w Chicago i okolicach. Większość z 11 tysięcy widzów na trybunach stanowili Polonusi. Od początku meczu ci ludzie oglądali dominację naszych graczy.

Na palcach jednej ręki można by policzyć wszystkie prowadzenia siatkarzy USA w tym meczu. Polacy świetnie serwowali, byli pewni w ataku i znakomicie pracowali blokiem. Zespół gospodarzy odbił się od naszej ekipy jak od ściany.

Dla reprezentacji Polski to było już szóste zwycięstwo w tegorocznej Lidze Narodów. Po siedmiu kolejkach tylko my i Brazylijczycy mamy aż sześć wygranych na koncie. Przy czym właśnie wyprzedziliśmy tę ekipę w tabeli VNL. A to dzięki temu, że Brazylijczycy w siódmej kolejce wygrali z Włochami „tylko" 3:2. A więc stracili jeden punkt, a my zdobyliśmy ich komplet (trzy) w swoim meczu.

W ten sposób w tabeli po siedmiu kolejkach jesteśmy liderem, bo chociaż mamy bilans 6:1 identycznie jak Brazylia, to my mamy 18 punktów, a oni 17.

Tabela Ligi Narodów po meczu Polska – USA

Polska 6 zwycięstw – 1 porażka, 18 punktów bilans setów 20:7, ratio 1,041 Brazylia 6-1, 17 pkt, 20:17, 1,106 Włochy 5-2, 14 pkt, 18:12, 1,084 Japonia 4-3, 12 pkt, 15:11, 1,038 Francja 4-3, 12 pkt, 16:12, 1,036 Ukraina 4-3, 12 pkt, 16:13, 1,039 Kuba 4-3, 12 pkt, 16:14, 1,020 Bułgaria 4-3, 11 pkt, 13:12, 0,979 Argentyna 4-3, 11 pkt, 14:13, 1,023 Słowenia 4-3, 11 pkt, 13:13, 1,021 USA 4-3, 10 pkt, 13:14, 0,987 Niemcy 3-4, 12 pkt, 16:15, 0,996 Iran 3-4, 10 pkt, 14:16, 1,006 Kanada 2-5, 8 pkt, 12:17, 0,977 Chiny 2-5, 7 pkt, 8:16, 0,900 Turcja 2-5, 6 pkt, 8:15, 0,964 Holandia 1-6, 3 pkt, 7:19, 0,903 Serbia 1-6, 3 pkt, 6:19, 0,871

Przed Polską ostatni mecz turnieju w Hoffman Estates. To będzie hitowe starcie z Brazylią. Odbędzie się w niedzielę o godzinie 23 naszego czasu.

Potem czeka nas ostatni turniej fazy zasadniczej. W lipcu w Gdańsku zagramy z Iranem (16.07), Kubą (17.07), Bułgarią (19.07) i Francją (20.07). Turniej finałowy w Chinach został zaplanowany na przełom lipca i sierpnia. Wystąpi w nim siedem najlepszych ekip fazy zasadniczej i reprezentacja gospodarzy.