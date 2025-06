Hit Polska - Włochy w Lidze Narodów! Gdzie i kiedy obejrzeć? [TRANSMISJA, NA ŻYWO]

Reprezentacja Polski w siatkówce świetnie rozpoczęła zmagania w Lidze Narodów. W pierwszym turnieju, który odbył się w chińskim Xi'an, zanotowała komplet zwycięstw. Dzięki temu obecnie jest liderem tabeli ze stratą zaledwie dwóch setów.

Mecz Polska - Włochy w Lidze Narodów. Kiedy gra drużyna Grbicia? [Transmisja, stream]

Już niebawem polscy siatkarze wrócą do gry. Przed nimi kolejny turniej Ligi Narodów, który tym razem odbędzie się w Chicago. W pierwszym meczu czeka ich rywalizacja z Włochami. Najbliżsi rywale ekipy Nikoli Grbicia mają na koncie obecnie trzy zwycięstwa i zajmują czwarte miejsce w tabeli.

- Jeżeli miałbym wskazać najtrudniejszego przeciwnika, to wybrałbym Włochów, z którymi zagramy pierwszy mecz. To spotkanie pokaże nam miejsce, w którym obecnie się znajdujemy oraz pozwoli nabrać rozpędu - powiedział selekcjoner w rozmowie z Polsatem Sport. Kadra nie poleciała jednak do Stanów Zjednoczonych w najsilniejszym składzie. W drugim turnieju zabraknie Rafał Szymury, którego wyeliminowała kontuzja. - Na razie nie znamy dokładnej diagnozy, ale jesteśmy praktycznie pewni, że to coś poważnego - dodał Grbić.

Poza Włochami reprezentacja Polski w Chicago zmierzy się jeszcze z Kanadą (sobota 28 czerwca o godz. 2:30), Stanami Zjednoczonymi (niedziela 29 czerwca o godz. 2:30) i Brazylią (niedziela 29 czerwca o godz. 23:00).

Liga Narodów. Polska - Włochy. Gdzie i kiedy oglądać? [TRANSMISJA TV, STREAM]

Spotkanie Polski z Włochami odbędzie się już w środę o godzinie 19:30. Mecz będzie można obejrzeć na antenie Polsat Sport 1. Transmisja będzie również dostępna na platformie Polsat Box Go. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo oraz wyniku na stronie Sport.pl, oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.