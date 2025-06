Mamy to! Oficjalnie. Polski klub zagra w Lidze Mistrzów

Po sezonie 2024/2025 było pewne, że w przyszłym sezonie siatkarskiej Ligi Mistrzów zagrają Bogdanka LUK Lublin, Aluron CMC Warta Zawiercie oraz Projekt Warszawa, a więc odpowiednia pierwsza, druga i trzecia drużyna minionych rozgrywek. Jastrzębski Węgiel będzie występować w Pucharze CEV, a Steam Hemarpol Norwid Częstochowa w Pucharze Challenge. We wtorek dowiedzieliśmy się, że będziemy mieć kolejny polski klub w europejskich pucharach.

Asseco Resovia Rzeszów z dziką kartą w siatkarskiej Lidze Mistrzów

Zarząd CEV (Europejska Konfederacja Piłki Siatkowej) poinformował we wtorek o przyznaniu trzem zespołom dzikich start do startu w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. To rodzima Asseco Resovia Rzeszów, turecki Halkbank Ankara oraz francuskie Montpellier Volley. W przypadku rywalizacji pań dzikie karty otrzymało tureckie Zeren Spor i włoski Igor Gorgonzola Novara. CEV przekazało, że w sumie wpłynęło 17 wniosków o przyznanie dzikiej karty.

"Pięć wybranych drużyn – trzy męskie i dwa żeńskie kluby – może pochwalić się imponującym CV oraz zdolnością i chęcią w dążeniu do rozwoju i doskonałości w perspektywie długoterminowej. Reprezentują kluczowe rynki dla europejskiej siatkówki, mają imponującą, stale rosnącą bazę fanów, a także atrakcyjność, która prawdopodobnie będzie stanowić główny atut dla sponsorów i partnerów" - czytamy w komunikacie, dodając, że dzikie karty wynikają m.in. z wykluczenia rosyjskich drużyn z europejskiej rywalizacji.

A jak prezentuje się historia występów Asseco Resovii Rzeszów w europejskich pucharach? W sezonie 1972/1973 zajęła drugie miejsce w Lidze Mistrzów, a w sezonie 2014/2015 przegrała w finale z rosyjskim Zenitem Kazań 0:3 (22:25, 23:25, 21:25). Lepiej poszło w Pucharze CEV, który rzeszowianie wygrali w sezonie 2023/2024, pokonując w dwumeczu 6:0 niemiecki SVG Lüneburg. W minionym sezonie w tych samych rozgrywkach przegrali finał 3:6 z tureckim Ziraatem Bankkart.