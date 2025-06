Niesamowity rekord Wilfredo Leona! Ale Brazylijczykowi się to nie podoba

Wilfredo Leon nie tylko bywa nazywany najlepszym siatkarzem na świecie, ale na pewno jest najmocniej zagrywającym. To do niego należy rekord globu w prędkości serwisu, wynoszący aż 138 km/h. Znalazł się jednak śmiałek, który uważa, że może mu sprostać. To brazylijski atakujący, z którym Wilfredo "przecinał się" już na parkiecie.