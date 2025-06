Była 5:00, gdy pojawił się komunikat ws. Bartosza Kurka

W poniedziałek późnym popołudniem ZAKSA Kędzierzyn-Koźle ogłosiła, że Bartosz Kurek opuści jej szeregi po zakończeniu sezonu 2024/2025. "Serdecznie dziękujemy Bartoszowi za wszystko, co wniósł do naszego klubu i życzymy dalszych sukcesów" - dodano w komunikacie.

Kurek znalazł nowy klub

Nie minęły dwa dni, a polski siatkarz ma już nowy zespół. Opuszcza nie tyle Polskę, co Europę. Po roku postanowił wrócić do Japonii, a tam liga staje się silniejsza z każdym kolejnym rokiem. Kapitan naszej reprezentacji został nowym zawodnikiem Tokyo Great Bears, co klub potwierdził w środę nad ranem czasu polskiego.

"Z przyjemnością informujemy, że podpisaliśmy nowy kontrakt z Bartoszem Kurkiem na sezon 2025/26" - przekazano w krótkim komunikacie opublikowanym o 5:00.

- Bardzo się cieszę, że dołączam do Tokyo Great Bears na sezon 2025/2026 i wracam do ligi japońskiej. Mam nadzieję, że moje doświadczenie, ciężka praca i nastawienie pomogą nam rywalizować z najlepszymi w Japonii i przyczynią się do rozwoju zespołu. Jestem pewny, że dostarczymy fanom wielu emocji. Obiecuję, że zostawimy serce na boisku i damy z siebie wszystko - przekazał Kurek.

Klub jest zachwycony, że udało im się ściągnąć doświadczonego zawodnika, do tego światowego formatu. - Bartek jest jednym z największych graczy w nowoczesnej erze siatkówki. Jego determinacja do zwycięstwa, dążenie do poprawy każdego dnia i umiejętność podnoszenia siebie i swojej drużyny na wyższy poziom w pozytywny i konstruktywny sposób są wyjątkowe. Jest człowiekiem o wspaniałym charakterze i jednym z najbardziej efektywnych atakujących - komentował dyrektor sportowy zespołu z Tokyo, Kasper Vuorinen.

Dla Kurka to trzecia przygoda z japońską ligą siatkówki. W 2016 r. występował w barwach drużyny z Hiroszimy, JT Thunders. W latach 2020-2024 grał dla Wolfdogs Nagoya, z którymi zdobył mistrzostwo Japonii w 2023 r. i wygrał Puchar Cesarza w 2021 r.

W minionym sezonie Tokyo Great Bears zakończyli sezon na ćwierćfinałach fazy play-off.