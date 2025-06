To oni zajmują ostatnie miejsce w Lidze Narodów. Katastrofa czołowej reprezentacji

Reprezentacja Polski fenomenalnie rozpoczęła rywalizację w tegorocznej edycji siatkarskiej Ligi Narodów. Podopieczni Nikoli Grbicia pokonali kolejno Holandię (3:1), Japonię (3:1), Turcję (3:0) oraz Serbię 3:0, co sprawia, że są jedyną niepokonaną drużyną po pierwszym tygodniu zmagań. Warto podkreślić, że Biało-Czerwoni udali się do Xi'an w mocno rezerwowym składzie. W dodatku bez jednego przyjmującego i z trzema libero. To pokłosie afery związanej z Mikołajem Sawickim.

Kiepski start VNL w wykonaniu rywali Biało-Czerwonych

W nieco innych nastrojach są nasi ostatni rywale - Serbowie, którzy zawsze byli bardzo wymagający i nawet we wczesnych etapach VNL 2023 byli w stanie nas pokonać. Jednak tegoroczne zmagania podopieczni Gheorghe Cretu rozpoczęli od ogromnego falstartu. Polegli w trzech z czterech spotkań z Chinami, Japonią i Polską, wygrywając jedynie z Turcją 3:1.

To sprawia, że kraj, z którego pochodzi Nikola Grbić plasuje się na... ostatnim miejscu w tabeli po pierwszym turnieju fazy zasadniczej Ligi Narodów 2025. To sprawia, że serbscy kibice mogą się obawiać o formę przed mistrzostwami świata, które w tym roku zostaną rozegrane na Filipinach. Serbów wyprzedzają takie drużyny jak Holandia, Turcja, Kuba, czy Iran. Przypomnijmy, że do play-offów awansuje osiem najlepszych zespołów. W ubiegłym roku Serbowie zajęli 10 lokatę w fazie grupowej VNL.

Trener Serbii jest spokojny o wyniki

Mimo trzech porażek z rzędu trener reprezentacji Serbii Gheorghe Cretu jest spokojny i podkreśla, że w grze jego podopiecznych widać postęp. - Rozwijamy się z meczu na mecz. Przeciwko Polsce graliśmy bardziej stabilnie niż w poprzednich meczach, gdzie traciliśmy punkty w seriach, popełnialiśmy błędy, które są niedopuszczalne na tym poziomie. Cieszę się, że drużyna trzymała się razem i walczyła do końca - wyznał, cytowany przez zurnal.rs.

Rumuński trener podkreślił, że on i jego zawodnicy od początku wiedzieli, że nie są faworytami w Lidze Narodów, ale mimo to będą się starać grać najlepiej, jak tylko potrafią. - Nie zagraliśmy dobrze w meczu z Chinami, w którym spodziewano się, że wygramy, ale to motywuje nas do lepszego przygotowania się na przyszły tydzień. Mam nadzieję, że będę mógł dołączyć do kilku innych graczy, którzy mieli problemy zdrowotne - zakończył.

Tabela Ligi Narodów: