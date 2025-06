Kolejny skandal w polskiej siatkówce. Zawiesili ją na osiem miesięcy

W ostatnim czasie środowisko siatkarskie żyło aferą dopingową z udziałem Mikołaja Sawickiego - przyjmującego reprezentacji Polski. W ciele siatkarza wykryto niedozwoloną substancję. Wyniki próbki B również potwierdziły jej obecność, co skutkowało natychmiastowym zawieszeniem. Owa substancja to modafinil, który działa stymulująco na ośrodkowy układ nerwowy. Zawodnik akurat był na zgrupowaniu reprezentacji Polski i musiał zostać odesłany. Szef POLADA Michał Rynkowski informował niedawno, że w tym przypadku Sawickiemu grozi nawet do czterech lat zawieszenia.

Polska siatkarka przyłapana na dopingu

Teraz na światło dzienne wyszła kolejna sprawa, która dotyczy polskiej siatkarki - Kamili Witkowskiej. FIVB wydała specjalny komunikat w tej sprawie, w którym informuje, iż była zawodniczka Radomki Radom i reprezentacji Polski została zawieszona na osiem miesięcy w prawach zawodnika wraz z dniem 6 maja 2025 za naruszenie przepisów antydopingowych.

"Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu częściowo uwzględnił odwołanie złożone przez FIVB i zmienił decyzję Panelu Dyscyplinarnego Pierwszej Instancji Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA). Niedozwolona substancja kanrenon została wykryta w jej próbce pobranej podczas testu pozakonkursowego w dniu 26 kwietnia 2024 r. z naruszeniem art. 2.2 przepisów medycznych i antydopingowych FIVB obowiązujących w tym czasie" - czytamy.

"FIVB zobowiązuje się do ochrony czystych sportowców i utrzymuje podejście zerowej tolerancji dla dopingu" - dodano.

Kamila Witkowska zakończyła karierę

Kamila Witkowska ostatni raz na boisku zameldowała się 16 kwietnia. Wtedy to jej ówczesny klub pokonał Pałac Bydgoszcz w meczu o piąte miejsce Tauron Ligi. Siatkarka grała na pozycji środkowej w bloku i w sumie w polskiej lidze rozegrała 262 mecze.

Zawodniczka była częścią drużyny, która w 2024 roku zdobyła brązowy medal Ligi Narodów z reprezentacją Polski. Ponadto w czasie swojej kariery sięgnęła po złoto, srebro i dwa brązy Tauron Ligi. Po sezonie 2024/25 Witkowska zdecydowała się na zakończenie sportowej kariery.