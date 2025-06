Tak wygląda tabela Ligi Narodów po tym, co zrobiły Polki

Polskie siatkarki pod wodzą Stefano Lavariniego walczą w pierwszym turnieju Ligi Narodów. Mecze rozgrywane są w Pekinie, a Biało-Czerwone w tej części zmagań rywalizują z Chinkami, Tajkami, Turczynkami oraz Belgijkami. Biało-Czerwone pokonały już Tajki (3:0) i Chinki (3:1). W kolejnym meczu zmierzyły się również z bardzo wymagającym rywalem. W trzecim pojedynku podopieczne Stefano Lavariniego stanęły naprzeciwko Turczynek, które również odniosły dwa zwycięstwa - z Francją 3:1 i Tajlandią 3:0.

Liga Narodów: Polki poległy z Turczynkami

W pierwszym secie mecz był bardzo wyrównany, ale w końcówce Turczynki odskoczyły na cztery "oczka" przewagi (od 18:18 do 22:18), co pozwoliło im pewnie zatriumfować 25:21. W drugiej odsłonie tego meczu role się odwróciły i Biało-Czerwone bardzo szybko odskoczyły rywalkom. Od wyniku 10:14 wygrały pięć akcji i odskoczyły na dziewięć punktów (10:19). To pozwoliło im wygrać do 18.

Trzecią partię lepiej rozpoczęły Polki, które już na starcie odskoczyły na dwa "oczka", ale Turczynki przeprowadziły kilka skutecznych akcji, odwracając wynik meczu (10:8). W końcówce rywalki prowadziły już 23:19, ale nasze zawodniczki doszły ich na jeden punkt (23:22). Niestety w końcówce więcej zimnej krwi zachowały nasze przeciwniczki, które wygrały 25:23. Czwartą partię Polki dały radę wygrać do 22. Tym samym doprowadziły do tie-breaka, w którym znacznie lepsze okazały się jednak Turczynki - 15:7.

Tabela Ligi Narodów po meczu Polska - Turcja

Po tym meczu Turczynki awansowały w tabeli na drugie miejsce z dorobkiem ośmiu punktów, a więc mają ich tyle samo co pierwsze Włoszki. Z kolei Polki wyszarpały rywalkom jedno oczko i plasują się na trzecim miejscu z siedmioma "oczkami" na koncie. Japonki czy Brazylijki tracą do Biało-Czerwonych jeden pkt, ale jeszcze mają do rozegrania swoje mecze.

1. Włochy - trzy mecze - 8 pkt

2. Turcja - trzy mecze - 8 pkt

3. Polska - trzy mecze - 7 pkt

4. Japonia - dwa mecze - 6 pkt

5. Brazylia - dwa mecze - 6 pkt

6. Dominikana - trzy mecze - 4 pkt

7. Niemcy - dwa mecze - 4 pkt

8. Bułgaria - dwa mecze - 4 pkt

9. Holandia - trzy mecze - 4 pkt

10. Chiny - dwa mecze - 3 pkt

11. Francja - dwa mecze - 3 pkt

12. Belgia - trzy mecze - 3 pkt

13. Kanada - dwa mecze - 2 pkt

14. Czechy - dwa mecze - 2 pkt

15. Serbia - dwa mecze - 1 pkt

16. USA - trzy mecze - 1 pkt

17. Korea Południowa - dwa mecze - 0 pkt

18. Tajlandia - trzy mecze - 0 pkt

Skład reprezentacji Polski na Ligę Narodów w Pekinie:

Atakujące: Magdalena Stysiak, Malwina Smarzek

Magdalena Stysiak, Malwina Smarzek Przyjmujące: Martyna Łukasik, Martyna Czyrniańska, Olivia Różański, Paulina Damaske

Martyna Łukasik, Martyna Czyrniańska, Olivia Różański, Paulina Damaske Środkowe: Aleksandra Gryka, Agnieszka Korneluk, Dominika Pierzchała, Sonia Stefanik

Aleksandra Gryka, Agnieszka Korneluk, Dominika Pierzchała, Sonia Stefanik Rozgrywające: Alicja Grabka, Katarzyna Wenerska

Alicja Grabka, Katarzyna Wenerska Libero: Aleksandra Szczygłowska, Justyna Łysiak

