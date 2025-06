Sympatycy reprezentacji Polski i Bogdanki LUK do samego końca liczyli, że to okaże się pomyłka, ale badanie próbki B Mikołaja Sawickiego potwierdziło wynik próbki A. U siatkarza, który był jednym z bohaterów drużyny z Lublina w kluczowej fazie minionego sezonu, wykryto zabroniony modafinil.

Zobacz wideo Lublin mistrzem Polski w siatkówce. Marcin Komenda: Przed sezonem mało kto na nas stawiał

Mecz w kadrze, a dwa dni później feralne wieści. W czym pomaga zabroniony modafinil?

Badanie wykonano u Sawickiego na zlecenie POLADA 3 maja, tuż po zakończeniu drugiego meczu finałowego PlusLigi. Wynik próbki A zawodnik poznał w piątek, 30 maja. Dwa dni wcześniej wystąpił w meczu towarzyskim reprezentacji Polski z Ukrainą w Katowicach.

Jak podaje POLADA, modafinil działa stymulująco na ośrodkowy układ nerwowy. Stosuje się ją głównie do regulacji snu i zwiększenia koncentracji. Korzystają z niego m.in. osoby zmagające się z chorobami takimi jak narkolepsja, narkolepsja z katapleksją i ADHD.

Sportowcy mogą stosować tę substancję bez negatywnych konsekwencji pod kątem antydopingu jedynie, jeśli uzyskali wyłączenie dla celów terapeutycznych (TUE). Sawicki jak na razie nie przedstawił wyjaśnień i dokumentacji potwierdzającej potrzebę leczenia.

Sprawa Sawickiego skomplikowała plany Grbicia. Co z Bogdanką i wynikiem finału PlusLigi?

Pierwotnie spodziewano się, że 25-letni przyjmujący będzie także w składzie na kolejny mecz towarzyski kadry, który odbył się w miniony piątek. Trener Nikola Grbić pierwotnie tłumaczył jego nieobecność chorobą. W sobotę zaś sprawa przedostała się do wiadomości publicznej. Jako pierwsze poinformowały o niej Strefa Siatkówki i Sportowe Fakty. Szkoleniowiec tłumaczył potem, że sam o wszystkim dowiedział się tuż przed meczem i mówił o wirusie, próbując chronić prywatność zawodnika.

Sawicki w reprezentacji Polski zadebiutował właśnie u Grbicia, dwa lata temu. Nie był jednak w niej dotychczas znaczącą postacią - Serb korzystał z niego na początku sezonu w sparingach i pierwszych meczach Ligi Narodów, gdy czołowi kadrowicze dopiero stopniowo zjeżdżali się na zgrupowanie w Spale. Szkoleniowiec planował też zabrać Sawickiego, który błysnął w drugiej części minionego sezonu ligowego, na inaugurację zmagań w tegorocznej LN. Wobec tymczasowego zawieszenia musiał on dokonać zmian w składzie na turniej, który odbędzie się w przyszłym tygodniu w Chinach.

O ile Grbić na przyjęciu ma kłopot bogactwa i trudno mówić o poważnym osłabieniu reprezentacji Polski w kontekście obecnej sytuacji Sawickiego, to wielki problem może mieć klub z Lublina. Na razie jednak nie wiadomo, jak potoczą się dalsze losy zawodnika. Jego sprawa została skierowana do Panelu Dyscyplinarnego, a grozi mu maksymalnie do 4 lat zawieszenia. Jeśli jednak przedstawi odpowiednie wyjaśnienia i dokumenty oraz udowodni, że nie naruszył przepisów antydopingowych świadomie, to okres zawieszenia może być znacznie krótszy.

Nie wiadomo też jeszcze, czy ta sprawa będzie miała jakiś wpływ na wynik finału mistrzostw Polski. Władze PlusLigi na razie nie komentowały sprawy. Miały podobno zwrócić się z prośbą o analizę prawną sytuacji. Tą samą drogą poszły władze finałowego rywala Bogdanki - Aluronu CMC Warty Zawiercie. Klub z Lublina, który ma za sobą zaledwie cztery lata występów w ekstraklasie, odniósł historyczny sukces, zdobywając złoto. Wcześniej w tym sezonie triumfował także na arenie międzynarodowej, wygrywając Puchar Challenge - trzecie pod względem rangi rozgrywki europejskie.