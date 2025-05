Liga Mistrzów. Gdzie oglądać półfinał Jastrzębski Węgiel - Warta Zawiercie? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

"To były trzy pasjonujące sety w pierwszym półfinale Final Four Ligi Mistrzów siatkarzy. Drużyna Sir Sicoma Monini Perugia wygrała na turnieju rozgrywanym w Łodzi z tureckim zespołem Halkbank Ankara 3:0" - pisał Paweł Matys ze Sport.pl o piątkowym półfinale Ligi Mistrzów.

Jastrzębski Węgiel i Aluron CMC Warta Zawiercie w boju o finał Ligi Mistrzów siatkarzy

W drugim półfinale siatkarskiej Ligi Mistrzów dojdzie do starcia dwóch polskich drużyn, a mianowicie Jastrzębskiego Węgla oraz Aluronu CMC Warty Zawiercie. Dla obu drużyn to cel numerem jeden i okazja na powetowanie sobie braku wygranej w PlusLidze. Jastrzębski w rywalizacji o trzecie miejsce przegrał z PGE Projektem Warszawa, a Aluron o mistrzostwo z Bogdanką LUK Lublin.

Obie ekipy w tym sezonie mierzyły się ze sobą czterokrotnie. Bilans? Dwie wygrane Aluronu (Superpuchar Polski i PlusLiga) i dwie Jastrzębskiego Węgla (PlusLiga i Puchar Polski).

Co zaś tyczy się europejskich pucharów to Aluron CMC Warta Zawiercie może awansować do pierwszego finału w swojej historii, a Jastrzębski Węgiel chce przełamać złą serię, gdyż w 2023 i 2024 roku grał w finale Ligi Mistrzów, ale za każdym razem przegrywał.

Liga Mistrzów siatkarzy. O której mecz Jastrzębski Węgiel - Aluron CMC Warta Zawiercie? Gdzie oglądać półfinał? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Jastrzębski Węgiel - Aluron CMC Warta Zawiercie w półfinale siatkarskiej Ligi Mistrzów zostanie rozegrany w sobotę 17 maja o godz. 14:45. Transmisję z tego spotkania przeprowadzi stacja Polsat Sport 1, a w internecie będzie można ją oglądać na płatnej platformie Polsat Box Go. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej z tego meczu na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.