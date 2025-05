To już koniec! Tomasz Fornal sam wszystko potwierdził

Jastrzębski Węgiel dość niespodziewanie przegrał w półfinale play-offów PlusLigi z Bogdanką Luk Lublin, a w rywalizacji o brąz nie dał rady Projektowi Warszawa. Tu duże rozczarowanie, zwłaszcza że w dwóch poprzednich sezonach drużyna zdobywała przecież złoty medal. Co zadecydowało o bardzo słabej formie? - To bardzo dobre pytanie. Jeśli znałbym na nie odpowiedź, pewnie to wszystko by się nie wydarzyło. Trudno mi powiedzieć jednoznacznie, co miało wpływ na to, że po półfinale seria trzech meczów z Warszawą nie wyglądała tak, jakbyśmy chcieli - przekazał Tomasz Fornal.

To koniec. Tomasz Fornal ogłosił to publicznie

Można jednak szukać pozytywów, gdyż Jastrzębski Węgiel sięgnął po Puchar Polski, a już w sobotę rozegra półfinałowe spotkanie w Lidze Mistrzów z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. I choć aktualnie ma fatalną passę czterech porażek z rzędu, to fani mocno wierzą, że uda się zdobyć drugie trofeum w tym sezonie.

Jak już od jakiegoś czasu wiadomo, zbliżające się dni będą ostatnimi w zespole dla Tomasza Fornala. - Tak że tak... sześć koszulek, sześć sezonów. Kurde no, nie jestem dobry w takich wypowiedziach, ale czuję taką potrzebę, że trzeba was poinformować przed tym ostatnim meczem, żebyście wy jako kibice - moi, klubu wiedzieli, że ta Liga Mistrzów będzie ostatnią, którą rozegram w barwach Jastrzębskiego Węgla - przekazał na Instagramie.

Reprezentant Polski nie ukrywał wzruszenia. - Pewna historia będzie się kończyć po tym turnieju. Wydaje mi się, że na podsumowania jeszcze przyjdzie czas, ale taka informacja - tylko dla was. Trzymajcie za nas kciuki w tym ostatnim meczu - ja, jak i cała drużyna zrobimy wszystko, by zakończyć to jak w pięknej bajce, pięknym filmie - wyjaśnił.

Jego największym marzeniem jest teraz, by po raz pierwszy w karierze świętować tytuł LM. Dwa lata z rzędu było bardzo blisko, natomiast najpierw lepsza okazała się ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, a w ubiegłym sezonie zwyciężyło włoskie Trentino. - Po prostu mówię to, co czuję i wydaje mi się, że musicie wszyscy wiedzieć, że te ostatnie dni... Są ostatnie i tyle - podsumował.

Fornal został zawodnikiem Jastrzębskiego Węgla w 2019 roku, kiedy przeniósł się do niego z drużyny Cerrad Czarni Radom. Wiemy już, że od przyszłego sezonu będzie za to reprezentował barwy Ziraat Bankasi Ankara. Do końca rozgrywek pozostało jeszcze jednak coś do zrobienia. Półfinałowy mecz między Jastrzębskim Węglem a Aluronem odbędzie się w sobotę 17 maja o godz. 14:15. Następnego dnia zostanie za to rozegrany finał (godz. 20:30) oraz mecz o trzecie miejsce (17:00).