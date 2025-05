Niewiarygodne, co Leon wyczynia w polskiej lidze. Rekord!

Wilfredo Leon już w pierwszym sezonie po transferze do PlusLigi ma szansę wygrać ją z Bogdanką LUK Lublin. Na otwarcie finału reprezentant Polski wydatnie przyczynił się do zwycięstwa nad Wartą Zawiercie, a to między innymi za sprawą kilku asów serwisowych. I właśnie w tym elemencie pobił rekord rozgrywek.

Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię (3)